Пляски на костях: 10 случаев, когда Навальный смеялся над слезами других

В отличие от либеральной «тусовочки», представители патриотической части общества танцев на костях не устраивают, а общечеловеческие ценности им по-прежнему близки. Тем не менее сторонники находящегося в Германии Алексея Навального не устают критиковать тех, кто недостаточно скорбит по поводу злоключений скандального блогера.

На этом фоне уместно вспомнить, что сам Навальный никогда не был образцом сочувствия. Федеральное агентство новостей напоминает несколько эпизодов, когда Навальный не отказал себе в удовольствии позлорадствовать по поводу трагедий, потрясших Россию, либо поиздеваться над чьей-то смертью или болезнью, либо просто походя оскорбить уважаемого человека.

Оскорбление ветерана

Начнем как раз с оскорбления. Алексей Навальный унизил и оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, за что блогера привлекли к уголовной ответственности.

Вот как отреагировал на глумление Навального над ветераном известный продюсер Иосиф Пригожин.

«Вы, Алексей, оскорбили человека, переступив все границы. На каком основании вы позволяете себе ставить под сомнение действия человека, благодаря которому сегодня и вы, и я в том числе, можно сказать, живем. Вы пытаетесь обесценить героев России, хотите отнять у ветерана Победу», — прокомментировал действия Навального продюсер.

По мнению Иосифа Пригожина, подобные оскорбления не только должны стать предметом общественного осуждения, Навальный должен ответить и по закону.

«Вы сеете рознь, вы хотите раскол в обществе. Вам выгоден раскол, — добавил продюсер. — Законы должны быть такими, чтобы люди боялись наносить ветеранам подобные оскорбления».

Издевательство над умершим

В марте 2020 года Алексей Навальный всласть поиздевался над скончавшимся бывшим руководителем Мосгоризбиркома Валентином Горбуновым. По мнению скандального блогера, именно Горбунов якобы превратил Россию в «страну третьего мира». Навальный даже посетовал, что Горбунов умер от болезни, а «не дожил до суда» за некие мифические (а точнее, выдуманные Навальным) преступления.

Навальному резко и справедливо ответила журналистка Юлия Витязева, напомнив слова пьесы Евгения Шварца, легшей в основу знаменитого советского фильма «Золушка».

«Когда-нибудь каждого из нас (пусть не на этом, а на том свете) обязательно спросят: а что вы, собственно, можете предъявить? И никакие связи, Алеша, не помогут сделать ножку маленькой, душу — большой, а сердце — справедливым. Ты можешь сколько угодно пинать умерших. Но многие понимают, что пинать мертвого — удел исключительно подонка и труса!» — написала она.

Стрельба в центре Москвы в декабре 2019 года стала для Алексея Навального очередным удобным поводом для критических высказываний в адрес российских властей.

Во время инцидента Навальный не поленился выйти в Интернет, но не стал выражать сочувствия тем, кто мог пострадать при стрельбе, а вместо этого стал лгать и глумиться над правоохранителями. В частности, блогер распространил фейк, что стрелок был одет в форму спецназовца. Затем Навальный продолжил глумление в Twitter, даже не подумав выразить сочувствие близким погибшего сотрудника ФСБ.

Многие отметили ханжество Навального, который выражал сочувствие жертвам теракта во Франции, но при этом трагедию в родной стране назвал «провалом спецслужб».

Хайп на пожарах в Сибири

В мае 2019 года Алексей Навальный неплохо «наварил» на пожарах в Сибири. Стихийное бедствие блогер и его команда предсказуемо использовали не для выражения сочувствия пострадавшим, а для «наезда» на власть.

По словам Навального, выходило, что якобы власть «ни черта не делает», отказывается тушить пожары, а федеральные СМИ эту ситуацию не освещают. Это было полное вранье — простой поиск только на сайте Первого канала по слову «пожары» в те дни выдавал десятки результатов, львиная доля которых была посвящена проблемам Сибири. В том числе сообщалось о введении режима чрезвычайного положения в Курганской области, о сложной обстановке в Тюменской области и так далее.

Глумливые шутки о ликвидации террористов в Тюмени

В апреле 2019 года Алексей Навальный глумливо прокомментировал ликвидацию террористов в Тюмени. Дескать, какие, мол, в Тюмени террористы, это же не Сирия и не Чечня, написал он у себя в Twitter.

Наглость Навального возмутила пользователей Интернета, которые напомнили блогеру о террористической угрозе, о взрывах в метро и так далее.

Навальный «даже не в курсе, что Тюмень — один из основных городов исламистского подполья в России», — написал один из комментаторов.

Пиар на трагедии в Кемерово

Страшная трагедия в Кемерово в марте 2018 года, когда в ТЦ «Зимняя вишня» погибли 60 человек, в том числе 37 детей, потрясла всю страну. Однако Навальный и его сторонники не замедлили использовать трагедию для самопиара и очередных плясок на костях.

Не дожидаясь результатов расследования, они начали спекулировать на количестве погибших, намеренно выдавая в информационное пространство фейки и прямую ложь.

Навальный срочно вышел в эфир со своей специальной программой «Кактус», в которой была полностью извращена картина трагедии. Сев на своего любимого конька про коррупцию, блогер вместо того, чтобы посочувствовать погибшим, заявил, что это, дескать, был «коррупционный заговор» властей.

Впрочем, тут по части цинизма у Навального нашлись конкуренты: украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков) и сбежавший на Украину «недоубитый» Аркадий Бабченко.

Особенно отличился Бабченко, который по поводу погибших в «Зимней вишне» детей высказался так:

«Если единственный способ заставить вашу имперскую вату задуматься о ценности человеческой жизни — это пожары и смерти, то — гори-гори ясно».

Пиар на крови жертв трагедии в Ижевске

Но вернемся к Алексею Навальному и его верной секте. В ноябре 2017 года эта компания всласть потопталась на трагедии в Ижевске. Там из-за взрыва бытового газа была разрушена часть дома, погибли семь человек, в том числе два ребенка. Виновным в трагедии оказался психически неуравновешенный человек, открывший газ. Но, по мнению Навального, во всем, как всегда, виноваты власти.

Дескать, пишет Навальный в Twitter, правоохранительные органы в Ижевске были заняты не помощью пострадавшим в результате обрушения дома, а «предотвращением моего митинга».

«В Ижевске дом взорвался. Четыре человека погибли, но замглавы МВД республики (!) занят тем, что пытается отменить мою встречу с избирателями. Других дел у него нет», — написал Навальный.

«Алексей Навальный давно уже за гранью морали и этики использует любой повод, чтобы заявить о себе», — сказал по этому поводу газете «Взгляд» адвокат Шота Горгадзе.

Навальный и Соболь станцевали на тату-вечеринке после приговора своим сторонникам

Даже сторонники Алексея Навального сочли крайне циничным его поведение в сентябре 2019 года, сразу после того, как спровоцированные и брошенные блогером молодые люди получили реальные сроки за насилие к правоохранителям.

Видео с открытия выставки тюремной татуировки, которую организовал отсидевший четыре года Олег Навальный (брат Алексея Навального), вызвало скандал даже в либеральной среде. На ролике сам Навальный, его сторонница Любовь Соболь и другие гости вечеринки веселятся и танцуют, хотя в это время в Москве идут судебные заседания против участников незаконных митингов.

Журналист и общественник Антон Красовский признался, что сначала принял ролик за видеомонтаж.

«Сначала думал, это фейк, — написал Красовский в Telegram-канале. — Праздновали, видимо, пять лет Синице, три года Подкопаеву, два — Беглецу. Домашний арест Жукова. Ну и вообще масштабные победы на выборах в Мосгордуму». «В таких случаях меня удивляет даже не то, что люди пляшут на костях. А то, что они все эти пляски снимают и выкладывают в Сеть», — резюмировал Красовский.

Накануне вечеринки с участием Навального и Соболь двое участников незаконных митингов — Иван Подкопаев и Данила Беглец — получили реальные сроки за нападение на силовиков. Блогер Владислав Синица получил пять лет лишения свободы за призывы к насилию по отношению к детям силовиков.

Издевательства над беременной

Когда избирательная кампания в Мосгордуму, которую Навальный пытался использовать для раскачивания ситуации в Москве, была в разгаре, блогер и его подручные не отказали себе в удовольствии поиздеваться над беременной Маргаритой Симоньян. Главный редактор RT, которая в то время ждала ребенка, подверглась хамскому нападению Любови Соболь. История закончилась для Симоньян госпитализацией, но у Навального не нашлось ни слова сочувствия по отношению к беременной женщине.

Люди — не тараканы

Как бы ни уверял в последнее время Алексей Навальный, что он не националист, точнее, что он «хороший» националист, и от его предложения ввести визы для трудовых мигрантов из Средней Азии всем будет только польза, как говорится, Интернет помнит все. Помнит он и знаменитое предложение Навального отстреливать тех, кого он сравнивает с тараканами, «чужими», гигантскими навозными мухами. Так что от нацистских призывов и издевательств над теми, кто не так голубоглаз и светловолос, как сам Навальный, скандальному блогеру уже не отмыться.

Что в сухом остатке

Перечисленные эпизоды, когда Навальный и его адепты издеваются над тем, что любого нормального человека просто шокирует, не единственные. Каждое лыко в строку, любое происшествие используется блогером и его командой как повод для критики властей, для расшатывания ситуации, для призывов к незаконным акциям.

Но всему приходит конец, и, почувствовав потерю поддержки, Навальный предпочел скрыться за границей. Даже уголовное дело за оскорбление ветерана и неотбытый условный срок ему в этом не помешали. Однако спекуляции вокруг Навального продолжаются, Запад пытается использовать историю с блогером для очередной атаки на Россию.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован в Омске, после этого его на самолете отправили «лечиться» в Германию. Немецкие медики заявили, что блогер якобы был отравлен. Главк МВД по Томской области (оттуда летел в Москву Навальный) начал проверку.