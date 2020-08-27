Друг Панина прокомментировал загадочную смерть актера

Москва, 27 августа. Смерть актера Андрея Панина в 2013 году до сих пор остается загадочной для его друзей. Недавно о гибели заметности высказался его друг Игорь Миркурбанов.

Он сразу подчеркнул, что все, сказанное им, является лишь его мнением. Миркурбанов обратил внимание, что актер не пил водку и старался следить за здоровьем.

«Произошло что-то ужасное. Но это мои и подозрения. Я не знаю всех подробностей. Андрей был в прекрасной форме. Он не пил водку. В последние годы он тщательно следил за собой при выборе спиртных напитков. Пил только белое вино. Он очень следил за здоровьем и за своей формой. Случиться могло что-то из ряда вон, чтобы он сорвался», — заявил в Миркурбанов в эфире передачи «Россия 1».

Он также рассказал, что встречался с Паниным незадолго до его гибели. Тот как раз вернулся из отпуска, был загорелым и стройным. Во время отдыха он много плавал.

Миркурбанов обмолвился, что Панину в тот момент могло быть больно. Актер страдал, но он «не забывался» с помощью алкоголя.

Напомним, что тело актера было найдено в его же квартире в Москве. По первоначальной версии, смерть наступила от потери крови в результате тяжелой травмы головы, вызванной падением с высоты собственного роста.

Однако не исключалась версия убийства, учитывая ссадины на лице Панина и костяшках пальцев. Эти признаки и обстановка в квартире могли свидетельствовать, что актер оказывал сопротивление убийце. По неофициальным данным, гибель актера могла быть связана с его крупным долгом.