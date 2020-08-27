На форуме «Армия-2020» показали опасный «вальс» буксиров

Кронштадт, 27 августа. В Кронштадте состоялась торжественная церемония открытия международного военно-технического форума «Армия-2020» Западного военного округа. Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Петру Великому, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Гости ежегодного форума могут видеть, как меняется наша армия – от формы и вооружения до новейших образцов военной и специальной техники», — сказал открывший форум замкомандующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-майор Юрий Евтушенко.

Гости мероприятия смогут ознакомиться с практическим применением более 30 новейших образцов кораблей, судов, катеров, а также боевой и специальной техники.

Кроме того, подготовлен динамический показ с участием корвета, малых ракетных и противолодочных кораблей, водолазных, десантных, противодиверсионных, пожарных и спасательных катеров и гидрографических кораблей. Зрители увидят действия противодиверсионного и поисково-спасательного подразделений.

Среди эпизодов динамического показа оказались такие зрелищные моменты, как траление и подрыв плавающей мины экипажем базового тральщика «Павел Хенов», огневая подготовка высадки морского десанта патрульным катером «Раптор» и противодиверсионным катером «Нахимовец». Боевые пловцы из состава противодиверсионного отряда Ленинградской военно-морской базы продемонстрировали освобождение судна, условно захваченного пиратами. Также была показана поисково-спасательная операция по оказанию помощи экипажу условно терпящего бедствие судна.

Кроме того, организаторы подготовили для гостей форума 10-минутный «вальс» буксиров, в ходе которого пара буксиров, изменяя скорость и направление движения, двигались параллельно, навстречу и в противоположные стороны друг от друга с включенной аппаратурой водяных завес. Минимальное расстояние при схождении составило менее 1 метра.

Что же касается статического показа, то на нем гостям форума «Армия-2020» было представлено более 200 образцов техники войск ПВО, а также ракетных войск, сил специального назначения (ССО) и военной полиции. Кроме того, работают экспозиции и на кораблях-музеях «Тамбовский комсомолец» и эсминце «Беспокойный». Большое внимание публики привлек единственный в России и крупнейший в мире музей глубоководных аппаратов «Штурм гидрокосмоса».

Напомним, 23 августа состоялось открытие Международного военно-технического форума «Армия-2020» и Международных армейских игр, которые в этом году впервые проходят одновременно. Форум завершится 29 августа.

Ежегодное масштабное событие в мире военной техники проходит в парке «Патриот». Традиционно на выставке «Армия-2020» представлены последние новинки в военной промышленности.

В 2020 году в мероприятии принимают участие около 1,5 тысяч предприятий, представляющих более 28 тысяч экспонатов.

Информационным партнером форума «Армия-2020» выступает Федеральное агентство новостей.