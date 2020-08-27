Авторов фотографий Легкоступовой в гробу могут серьезно оштрафовать

Москва, 27 августа. Журналисты и фотографы, сделавшие фотографии лежащей в гробу певицы Валентины Легкоступовой, могут серьезно оштрафовать. Юрист Денис Ульянов пояснил, в каком случае скандальные снимки могут стать причиной судебных разбирательств.

Церемония прощания с Легкоступовой на Троекуровском кладбище Москвы проходила в закрытом режиме. Несмотря на запрет родственников, журналисты сделали несколько снимков звезды в гробу. Фотографии были опубликованы в Сети. По имеющимся данным, эти фото обошлись покупателям в 500 тысяч рублей.

Семья покойной может подать в суд на фотографа и выиграть дело, получив крупную денежную компенсацию, считает Денис Ульянов.

«Вопрос неоднозначный, ведь публикация любых лиц, в том числе покойных, не допускается без согласия, но закон у нас делает исключение на лиц публичных и медийных», — говорит эксперт.

Юрист считает, что улизнуть от правосудия автор снимков сможет из-за неточности критериев определения публичности. Он отметил, что фотографии знаменитостей важны для общества, которое имеет право знать, что происходит с их кумирами, передает «Инфореактор».

«Шансы выиграть в суде 50 на 50, ведь нужно понимать, что это труп человека, а не сам человек, и имеется нежелание семьи. Но также нужно учесть положение закона о публичности», — подытожил Ульянов.

Стоит отметить, что установить личность автора скандальных фото пока не удалось. Информация о стоимости снимков тоже нигде не подтверждена.