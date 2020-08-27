Российская вакцина от коронавируса начала поступать в больницы страны

Москва, 27 августа. Начались поставки вакцины от коронавируса в медицинские учреждения в рамках третьего этапа испытаний, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Ранее в министерстве сообщали, что первыми в стране прививки смогут сделать медработники и учителя. Вакцинация будет добровольной. 26 августа стало известно о старте пострегистрационных исследований вакцины в Москве, в них смогут принять участие 40 тысяч горожан. Об этом объявил мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, российская вакцина стала первым в мире зарегистрированным профилактическим препаратом от коронавируса. Ее разработали в НИИ имени Гамалеи. Вакцину назвали «Спутник V». Над второй российской вакциной работают в центре «Вектор», сейчас она второй этап испытаний. Сегодня президент РФ Владимир Путин сообщил, что препарат появится уже в сентябре.