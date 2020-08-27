В штабе Северного флота рассказали о новейших кораблях и подлодках

Североморск, 27 августа. На вооружение сил и войск Северного флота поступают новейшие корабли, такие как фрегат, ракетный подводный крейсер стратегического назначения, большой десантный корабль и подводный ракетный крейсер. Об этом сообщил начальник штаба Северного флота, вице-адмирал Владимир Гришечкин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«На вооружение сил и войск Северного флота поступают новейшие корабли, такие как фрегат «Адмирал флота Касатонов», ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир». После завершения государственных ходовых испытаний в боевой строй Северного флота войдут большой десантный корабль «Петр Моргунов» и подводный ракетный крейсер «Казань», — сказал он на открытии региональной программы форума «Армия-2020».

По словам Гришечкина, воины-североморцы успешно проводят испытания новых образцов высокоточного гиперзвукового ракетного оружия, которым в ближайшем будущем будут оснащены наши надводные корабли и подводные лодки.

Присутствующий на открытии глава Мурманской области Андрей Чибис также заметил, что Северный флот является яркой и мощной составляющая наших вооруженных сил. Он подчеркнул, что Мурманская область гордится своим «старшим братом» и людьми, которые здесь служат.

Отметим, губернатор Мурманской области прибыл на церемонию вместе с третьеклассником Денисом Садовым, который 23 августа спас пожилую женщину, упавшую в канал водоотведения. За проявленные героизм и смекалку школьник был награжден благодарственным письмом и подарком.