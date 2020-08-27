Евстафьев: Путин дал понять, что выводы из событий в Белоруссии сделаны

Большое интервью президента России Владимира Путина гендиректору телеканала «Россия» Сергею Брилеву было обнародовано сегодня, 27 августа. В частности, речь шла о том, что в нашей стране создан резерв из сотрудников правоохранительных органов для отправки в Белоруссию — в том случае, если ситуация в соседней стране достигнет предела. Речь идет о бойцах Сил специальных операций.

Если переводить сказанное Владимиром Владимировичем по поводу событий в Белоруссии на практический политический язык, то выводов будет два.

Первый: российское руководство имеет вполне прозрачную картину относительно целей, задач и действий всех основных участников кризиса в Белоруссии. Начиная от Александра Лукашенко и Владимира Макея и заканчивая лидерами оппозиции, в том числе находящимися за пределами страны.

Поэтому если эти люди способны читать между строк, то они должны прочитать у Путина следующую фразу: «Дальше не получится вешать на уши России макеевскую лапшу, которую нам последние полтора года вешал Лукашенко».

Второй вывод еще более очевиден — он заключается в том, что российское руководство глубоко и очень четко отрефлексировало для себя новые технологические подходы к управляемой нестабильности, которые были апробированы на Белоруссии. И сейчас идет столь же четкая выработка механизмов противодействия им.

В интервью прозвучала замечательная фраза о том, что западной аудитории приходится объяснять, где вообще находится Белоруссия. Это тоже совершенно неслучайно. Белоруссия оказалась полигоном, на котором, используя недальновидность и политическое банкротство местной политической элиты во главе с Макеем и Лукашенко, можно было, не боясь ничего, апробировать упомянутые мною новые технологии управляемой нестабильности.

Но главная-то цель — Казахстан и Россия, а не Белоруссия. Поэтому президент Владимир Путин очень четко дал понять, что ситуация прочувствована, понята и принимаются меры.