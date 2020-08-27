Политолог рассказал о «холодном душе» для желающих повторить весну-2020

Москва, 27 августа. Президент России Владимир Путин в своем интервью гендиректору телеканала «Россия» Сергею Брилеву четко дал понять, что экономика страны переходит к периоду развития, и это должно стать «холодным душем» для тех, кто планировал повторить сценарий минувшей весны. Об этом Федеральному агентству новостей заявил профессор НИУ «Высшая школа экономики», политолог Дмитрий Евстафьев.

«На мой взгляд, главное из сказанного российским лидером касается экономики России», — отметил эксперт.

По словам Евстафьева, важнейшим элементом части интервью, касающейся экономики, является абсолютно четкий сигнал — РФ не будет опять «укутываться в ракушку».

«Россия переходит от ограничения ущерба, связанного с коронавирусным кризисом, к развитию. Президентом было очень четко сказано, что 2021 год — это год развития, — констатировал собеседник ФАН. — Это — очень холодный душ для тех людей, которые хотят в конце 2020 и начале 2021 года повторить сценарий весны».

В связи с этим, по мнению политолога, эти люди должны подумать о том, стоит ли им в дальнейшем занимать государственные должности.

Напомним, что 27 августа 2020 году было обнародовано интервью Владимира Путина гендиректору телеканала «Россия» Сергею Брилеву, в котором президент России затронул ряд актуальных тем. В частности, речь шла о выходе России из спровоцированного пандемией COVID-19 и затронувшего нашу страну экономического кризиса. По мнению Путина, своевременные решения российского правительства позволили избежать сильных потрясений, а потом и вовсе перейти к началу восстановления экономики.