Правительство РФ выделит 1 млрд рублей на поддержку легкой промышленности

Москва, 27 августа. Власти РФ намерены поддержать развитие легкой промышленности. На эту цель, по словам премьера Михаила Мишустина, будет выделен один миллиард рублей.

Глава правительства заявил на заседании, что деньги будут предоставляться в качестве субсидий. Почти 50% от суммы будут направлены на компенсацию затрат предприятий по кредитам, на покупку оборудования, сообщает пресс-служба кабмина.

Власти также намерены пустить средства и на поддержание спроса. Правительство рассчитывает повысить конкурентоспособность предприятий, в частности, из отрасли льняного производства. Премьер также надеется, что поддержка позволит сохранить рабочие места.

В фокусе внимания кабмина и развитие дорожной сети в регионах. Премьер заявил, что на это будут выделены пять миллиардов рублей.