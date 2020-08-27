В Киеве порвался самый большой флаг Украины

Киев, 27 августа. Коммунальщикам пришлось по техническим причинам опустить самый большой флаг Украины в Киеве. Об этом сообщает портал Vesti.ua.

Дело в том, что флаг порвался. По словам сотрудников столичного коммунального хозяйства, полотно пострадало то ли от сильного ветра, то ли из-за низкого качества материала, из которого он изготовлен.

В ближайшее время флаг сбираются заменить. Отмечается, что в запасе имеются еще пять знамен, изготовленных из разных тканей. Однако коммунальщики сначала попробуют починить и поднять пострадавший флаг.

Напомним, что самое большое знамя страны подняли 22 августа возле Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Торжественное мероприятие было приурочено ко Дню флага. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что флаг был установлен силами меценатов. На его производство и установку было потрачено 47 миллионов гривен.