Вирусолог Альтштейн прокомментировал слова Путина о вакцинах от COVID-19

Москва, 27 августа. Известный российский вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что на самом деле в России вакцин от новой коронавирусной инфекции может быть намного больше, чем те две, о которых упомянул президент России.

Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, доктор медицинских наук прокомментировал Федеральному агентству новостей слова, сказанные Владимиром Путиным в интервью ведущему телеканала «Россия 1» Сергею Брилеву о COVID-19.

«Что еще можно добавить к речи Владимира Владимировича? — переспросил Альтштейн. — Как сказал президент, так и будет. Бояться коронавируса не будем, это правда. Если он сказал, что будут две вакцины, значит, так и есть».

Но на самом деле, по словам собеседника ФАН, вакцин может быть гораздо больше — их надо сейчас в разных институтах разрабатывать.

«Даже один наш Институт Гамалеи разработал уже две вакцины — одну жидкую и одну сухую, — пояснил вирусолог. — И они обе, видимо, будут применяться. «Вектор» (институт в Новосибирске. — Прим. ФАН) тоже не одну вакцину предлагает. Скорее всего, речь тут идет о его пептидной вакцине».

Вакцины в России скоро начнут применять на широкой основе, отметил Альтштейн. Но на данный момент, по его словам, готова вакцина только Института Гамалеи.

«Ну, и не надо забывать обо всех необходимых средствах индивидуальной защиты: масках, перчатках, антисептиках — все это по-прежнему остается», — заключил профессор.

Ранее глава государства в анонсированном интервью телеканалу «Россия 1», посвященном актуальным вопросам, рассказал, что вторая по счету вакцина от коронавируса появится в нашей стране уже в первом месяце осени.