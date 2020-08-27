Федоров раскрыл план Турции по возрождению Османской империи

Анкара, 27 августа. Власти Турции мечтают о возрождении Османской империи. Этим, в частности, может объясняться постоянная отправка турецких наемников в Ливию, считает депутат Госдумы Евгений Федоров.

Ранее руководитель Высшего совета шейхов и видных деятелей Ливии Мухаммад аль-Мисбахи высказал мнение, зачем Анкара отправляет наемников. По его заключению, таким образом Турция пытается повлиять на демографическую ситуацию в Ливии. Глава так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж даже обещал предоставлять гражданство присланным из Сирии наемникам, пишет «Слово и Дело».

Парламентарий отметил, что нет ничего необычного в попытках Турции влиять на демографию в Ливии. Анкара активно старается укрепить свои позиции в этой стране. В качестве подспорья может служить местное население, которое и «разбавляется» наемниками. Ради этого им предоставляется гражданство.

Федоров подчеркнул, что такая политика присуща Британии, Франции, США. Просто эти государства стараются не афишировать данный факт.

«Давно известно, что Турция пытается вернуть себе Османскую империю, с точки зрения территорий, народов, которые там проживали. Но это обычная политика, которую проводят все государства, только некоторые эту политику скрывают, например, США, Франция, Англия, но проводят ее де-факто», — рассказал депутат.

Парламентарий считает, что помешать «засилью» можно, если в Ливии будет проводиться политика, направленная на защиту интересов страны и ее народа.

По мнению Федорова, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган делает как раз ставку на так называемое продажное правительство, которое является «оккупационным и натовским». Это и помогает ему в реализации идеи о возрождении Османской империи.

Власти ПНС с радостью ему помогают в этом, ведь они руководствуются личным благосостоянием, но никак не интересами ливийцев. Антинародная деятельность Сарраджа уже привела к волне протестов в Триполи. Люди возмущены высоким уровнем преступности и коррупцией.

Кстати, по мнению Мухаммада аль-Мисбахи, присутствие турецких сил в Ливии является серьезным препятствием в обеспечении мирной обстановки в Ливии.