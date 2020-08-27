Баранец рассказал, какие секреты РФ украинский шпион мог передать США

Украина ведет интенсивную разведку против России. В Минобороны и СБ страны существует специальная программа вербовки граждан, которые служат на территории РФ. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Ранее в Барнауле ФСБ задержала военнослужащего ракетных войск стратегического назначения по подозрению в передаче государственной тайны украинской разведке.

«ФСБ РФ в Барнауле задержан военнослужащий ракетных войск стратегического назначения, собиравший и передававший в Главное управление разведки Министерства обороны Украины составляющие государственную тайну сведения», — говорится в заявлении ведомства.

Против гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Военный эксперт Виктор Баранец констатирует, что часть, в которой служил данный офицер, является стратегической, а поэтому «там все окружено секретами». Он убежден, что военнослужащий собирал информацию в интересах США.

«Какие бы он мог передавать секреты? Разве американцы не знают районов дислокации этой ракетной части или кто ее командир? Возможно, у них есть такая информация. А знают ли они, что каждый раз меняется полетное задание ракет. Конечно, у них нет сведений об этом, но американцам это страшно интересно знать. Полетные задания в зависимости от развития ситуации вокруг России всегда разные. В них меняются шифры и координаты. Причем дивизия РВСН ежесекундно находится на боевом дежурстве. Американцам, может, очень хочется знать состояние ракет этой дивизии и какие из них находятся на регламентных работах, какие вооружения снимают с боевого дежурства, а какие ставят. Там целая гора секретов, которая интересует иностранную разведку», — пояснил Баранец.

По словам собеседника ФАН, свидетельством работы украинской разведки на США является тот факт, что определенные должности в Минобороны и СБУ занимают американские советники. Они пользуются любой информацией, добытой Украиной.

«Киеву эта секретная информация нужна для того, чтобы заработать деньги за нее. Кроме того, украинцы хотят знать настроения личного состава. Агент снимает весь вал информации, начиная от состояния ядерной боеголовки и заканчивая настроением целой группы солдат», — объяснил военный обозреватель.

Баранец также утверждает, что Украина за последнее время очень активно ведет разведку в отношении России.

«Только за последние годы российская контрразведка задержала почти 30 агентов, которые работали на СБУ или Главное управление разведки Минобороны Украины. Ни одна страна в мире не ведет такую интенсивную разведку против России, как Украина. А в Крыму вообще не бывает месяца, чтобы наши спецслужбы не хватали за задницу какого-нибудь украинского шпиона», — отметил он.

Эксперт поделился информацией, что в главном управлении разведки украинского военного ведомства и СБУ «существует специальная программа вербовки граждан, которые служат на территории России».