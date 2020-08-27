Саакашвили возвращается в Грузию

Киев, 27 августа. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, моей сладкой Грузии. Я всегда любил Украину еще со студенчества, в самый тяжелый период именно Украина приняла меня таким, какой я есть, без каких-либо условий и требований, и я это очень ценю», — сказал Саакашвили.

Он также добавил, что за последние семь лет работы на Украине он поучил богатый опыт, который позволит «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». При этом Саакашвили признал, что во время своего президентства в Грузии допустил немало ошибок.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения», — добавил он.

Напомним, в 2015 году Саакашвили получил гражданство Украины и был назначен губернатором Одесской области. В 2016 году президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку Саакашвили, отметив, что он не смог справиться с поставленными перед ним задачами.

В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился за пределами Украины. Позднее Саакашвили удалось «прорваться» на территорию Украины из Польши при поддержке своих сторонников.

В начале 2018 года украинские правоохранители задержали Саакашвили в Киеве, после чего он был депортирован на территорию Польши. Позднее Саакашвили обвинил Порошенко в «похищении» и незаконном выдворении с территории Украины.

В начале мая 2020 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Позднее Саакашвили заявил, что будет представлять Украину на переговорах с Международным валютным фондом.