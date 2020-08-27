Акцию «Бессмертный полк» в 2021 году могут провести в двух форматах

Москва, 27 августа. Шествие «Бессмертный полк» в 2021 году могут провести в двух форматах — и онлайн, и офлайн.

Как пояснила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» Елена Цунаева, «будут использованы новые форматы».

«Надеюсь, что все состоится офлайн, но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать… Мы для себя в центральном штабе «Бессмертного полка» будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории», — объяснила Цунаева.

Напомним, президент РФ Владимир Путин поддержал решение организаторов акции «Бессмертный полк» провести шествие в 2021 году. Изначально его перенесли на 26 июля из-за эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Позже организаторы приняли решение все-таки не проводить шествие 26 июля.