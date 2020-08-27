На Украине обвинили Саакашвили в шантаже Киева и проверке реакции Грузии

Заявление Саакашвили о своем «возвращении» в Грузию является проверкой реакции грузинских властей, а также, возможно, легким шантажом Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Саакашвили рвется в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в своем последнем видеообращении выразил благодарность Украине как своему «второму дому». При этом он добавил, что собирается вернуться на родину — в Грузию.

«Украина — мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю», — заявил Саакашвили.

Грузинский и украинский политик добавил, что за последние семь лет он многое прошел, получил ценный опыт и знания для того, чтобы «лучше служить своей стране и не допускать ошибок». Кроме того, он признался, что допускал ошибки во время своего президентства.

«Бог свидетель, я хотел лучшего для своего народа. Хотел, чтобы мой народ жил лучше, богаче, и все же за допущенные ошибки хочу у всех попросить прощения. <...> За эти семь лет не было ни одного дня, когда бы я не интересовался новостями Грузии, и знаю точно, что период моего президентства не прошел даром и многое, что мы создали, сохранено до сих пор и функционирует. Однако в то же время, когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче и у нас это получится. Я возвращаюсь!» — резюмировал Саакашвили.

Проверка реакции Грузии

Как отметил Евгений Голышкин, заявление Саакашвили о «возвращении» в Грузию является проверкой реакции грузинских властей, а также, возможно, легким шантажом Киева. В ближайшей перспективе его возврат в Грузию маловероятен из-за ряда уголовных дел.

«Что касается шантажа Киева, то тут реформатор-аферист играет на противоречиях внутри майданного лагеря, пытаясь повысить свою значимость в глазах украинского политического истеблишмента. Давно известно, что Саакашвили имеет определенное покровительство за океаном. Вероятно, что в свете нарастающего внутреннего украинского политического противостояния между бывшими майданными союзниками ему готовят роль политического тарана против кого-то из конкурентов действующей власти или же, наоборот, против нее», — пояснил Голышкин.

По мнению украинского политолога, все заявления Саакашвили о своем профессионализме и достижениях носят пропагандистский характер. Ни Грузия, ни Украина не могут быть ему благодарны за какие-либо весомые положительные достижения для народов. Но всегда при желании он может достать из рукава тонну компромата на различные махинации в бюджетной сфере и политические провокации против той или иной политической силы.

«В любом случае, если бы Саакашвили уехал в Грузию и его там арестовали по статьям уголовного кодекса республики, радующихся граждан Украины и Грузии было бы в разы больше, нежели огорчившихся таким исходом», — заключил Голышкин.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после возбуждения против него уголовных дел по обвинению в коррупции. В 2015 году действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко дал Саакашвили украинское гражданство и назначил на пост губернатора Одесской области. Однако вскоре Порошенко разочаровался в экс-президенте Грузии и лишил его губернаторского поста, а затем и гражданства. В 2019 году нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил главой комитета реформ.

Недавно Михаил Саакашвили раскритиковал глав органов местной власти на Украине. По его мнению, действия чиновников ставят под угрозу существование страны.