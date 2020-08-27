Лукашенко хочет договориться с РФ о рефинансировании долга

Минск, 27 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании анонсировал переговоры с Россией. Он отметил, что договорился с Владимиром Путиным о том, чтобы провести переговоры на уровне премьеров двух государств по поводу рефинансирования части белорусского долга перед РФ. Речь идет об одном миллиарде долларов.

Лукашенко объяснил, что расчет основан на том, чтобы оставить в стране миллиард долларов, который будет весьма полезен в обеспечении стабильности отечественной валюты.

Лидер Белоруссии также выразил надежду на валютные поступления за счет экспорта. Он отметил, что неплохо обстоит ситуация с поставками в Россию и Китай.