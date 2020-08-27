Личный фотограф Пугачевой показал архивное фото Гузеевой в объятиях Стоцкой

Москва, 27 августа. Личный фотограф примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Роман Родин поделился с фанатами уникальным архивным снимком, на котором запечатлены в объятиях друг друга певица Анастасия Стоцкая и телеведущая Лариса Гузеева.

«Две очаровашки! Так я назвал это мое фото из недавнего прошлого. Одна из них Настя Стоцкая, а вторая? Узнали жену моего давнего товарища?» — подписал пост Родин в своем профиле в социальной сети Instagram.

Подписчики фотографа сразу узнали ведущую программы «Давай поженимся».

«Как не узнать?! Лариса Андреевна Гузеева, заслуженная артистка РФ», — написал один из поклонников. «Жену давнего товарища узнали. Чувство юмора у нее классное, иногда, конечно, на грани», — отметил другой. «Наша прелесть — Лариса Гузеева», — добавил третий.

Ранее Роман Родин выложил редкое фото композитора Игоря Крутого со съемок клипа «Осень в Филадельфии». На опубликованном в Instagram фотографа снимке Крутой сидит на диване, положив голову на плечо супруги, которая увлеченно говорит по телефону.