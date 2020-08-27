Медики выявили антитела у четырех испытателей вакцины против коронавируса

Москва, 27 августа. Испытание еще одной российской вакцины против коронавируса, разработанной центром «Вектор», идет полным ходом. Появились данные по четырем волонтерам, которые участвуют в тестировании.

По словам завлабораторией отдела биологического технологического контроля центра Светланы Усовой, анализы показали наличие антител у всех участников испытания.

Специалист отметила, что пока рано говорить про иммуногенность. Только четыре человека получили вторую дозу вакцины спустя 21 день. Однако полученные уже результаты выглядят обнадеживающими.

Что касается побочных явлений, то за время испытаний они ни у кого не были зафиксированы.

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в рамках своего недавнего интервью заявил, что в сентябре может появиться вторая отечественная вакцина против коронавируса. По мнению главы государства, два препарата будут конкурентами друг другу.