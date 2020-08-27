Пушков оценил шансы возможного вхождения Белоруссии в состав РФ

Москва, 27 августа. Утверждения о вхождении Белоруссии в состав РФ могут оказать негативное влияние на внутриполитическую ситуацию в республике. Об этом заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что подобные утверждения прямо противоречат позиции Лукашенко, который неоднократно высказывался против данной идеи. Пушков уверен, что Лукашенко хочет сохранить суверенитет государства, однако рассчитывает, что Россия продолжит оказывать помощь Белоруссии, опасаясь потерять союзника. При этом Лукашенко надеется, что в нынешних условиях Россия увеличит уровень поддержки Белоруссии.

Кроме того, Лукашенко осознает, что идея объединения РФ и Белоруссии спровоцирует усиление протестной активности в республике.

«Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.