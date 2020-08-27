Полуголая Седокова взбудоражили фанатов фото в прыжке

Москва, 27 августа. Популярная исполнительница Анна Седокова взбудоражила фанатов откровенным снимков в прыжке. Новый пост мать троих детей опубликовала в своем профиле в социальной сети Instagram.

Седокова после отдыха в США уже вернулась в Москву, но она продолжает делиться с поклонниками солнечными фотографиями. Недавно певица опубликовала снимок, на котором она запечатлена с веселой улыбкой и в прыжке. Под фото артистка предложила своим подписчикам порассуждать, как же можно справиться с осенней депрессией.

«Осенью можно больше не худеть, можно есть вкусности и не переживать за безупречность ног», — написала Седокова.

Подписчики Анны не только предложили свои варианты и рассказали, как справляются с плохим настроением в осеннюю пору, но и осыпали комплиментами своего кумира.

«Сочная такая мадам», — написал один из многочисленных фанатов Седоковой. «Стала еще красивей и счастливей», — добавил второй.

Однако некоторые раскритиковали певицу, заметив, что та привлекает аудиторию исключительно снимками оголенных частей своего тела. Психолог Сергей Ланга ранее объяснил, зачем певицы и актрисы регулярно пополняют свои профили в социальных сетях интимными снимками.