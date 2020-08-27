Путин констатировал прохождение пика проблем в экономике РФ

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик проблем в экономике России пройден, в следующем году восстановление будет обеспечено.

«Вся мировая экономика столкнулась с серьезными последствиями этой эпидемии. Если вспомнить 2008-2009 годы, то падение мирового ВПП составило 0,1%. В этот раз, по данным экспертов МВФ, Всемирного банка, будет около 5% ВВП», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что падение экономики в РФ прогнозируется на уровне 8,5%, однако последние прогнозы дают более позитивный результат ― 5%. В США падение экономики составило 9,5% ВВП, в Еврозоне ― 15%.

«Пик проблем у нас пройден. Я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. Думаю, в следующем году это восстановление будет обеспечено», — заключил президент РФ.

Глава государства добавил, что смягчить удар пандемии по экономике РФ удалось благодаря своевременным решениям правительства.