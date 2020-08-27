Дочь Легкоступовой положила таинственный предмет в гроб матери

Москва, 27 августа. Похороны певицы Валентины Легкоступовой обрастают новыми подробностями. От внимания присутствовавших не ускользнул поступок дочери исполнительницы Анетты Бриль.

По словам очевидцев, в конце траурной церемонии, прямо перед закрытием гроба, девушка положила внутрь что-то похожее на сверток. Никто так и не узнал, что дочь положила матери в последний путь.

Некоторые высказали предположение, что предметом было нечто очень важное, дорогое для них обеих. Кроме того, многие вспомнили, что недавно Анетта Бриль дала клятву хранить память о матери и не позволять очернять ее доброе имя.

Отметим, что на похоронах не было случайных людей. Были только родственники и близкие друзья, пишет «Дни.ру».

Смерть певицы 14 августа стала для многих тяжелым событием в жизни. Друг знаменитости, российский артист Владимир Березин обратил внимание, что Легкоступова была счастлива, встретившись с третьим мужем Юрием Фирсовым. Она сама ему признавалась в этом. По словам друга, исполнительница «расправила крылья».

Владимир Березин до сих пор не может понять, как и почему случилась трагедия с певицей, сообщает телеканал «360».

Отметим, что некоторые родственники исполнительницы и часть окружения считают, что к трагической смерти Легкоступовой может быть причастен ее супруг Фирсов.