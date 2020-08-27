Путин анонсировал появление второй вакцины от коронавируса в сентябре

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вторая вакцина от коронавируса появится в сентябре.

Первую в мире вакцину от коронавируса разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций. Путин отметил, что российская вакцина от коронавируса показала свою эффективность и безвредность.

«Второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре. Над ним работает известный институт «Вектор» в Новосибирске», — заявил президент РФ в интервью телеканалу «Россия 24».

Путин не исключил, что две российские вакцины будут конкурировать. Президент РФ подчеркнул, что по безопасности и эффективности вакцины не должны уступать друг другу.

Первую в мире вакцину от коронавирусной инфекции, получившую название «Спутник V», разработали в центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Это препарат для внутримышечной инъекции. Препарат зарегистрировали 11 августа.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в России начнется примерно через месяц и будет проходить в два этапа с интервалом в три недели. Такая система позволит сформировать иммунитет сроком до двух лет.