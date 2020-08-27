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Путин выразил надежду, что в России не будет второй волны коронавируса

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Путин выразил надежду, что в России не будет второй волны коронавирусаМосква, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в России не произойдет второй волны коронавируса. 

Глава государства обратил внимание, что риск роста новых случаев COVID-19 связан с курортным сезоном, и это приводит к тому, что в некоторых странах происходит вспышка заболевания.

«У нас по количеству заболевших один из низких в мире показателей по смертности. Это ни что иное как проявление возможностей нашей системы здравоохранения», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия-24».

Президент напомнил, что в РФ во главу угла были поставлены жизни людей, своевременная мобилизация и всесторонние усилия помогли тому, что страна преодолела пик заболевания.

«Хочу обратиться к гражданам, попросить — все-таки иметь ввиду, что вирус никуда не делся. <...> Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь», — добавил глава государства. 

Путин также сообщил, что в восьми регионах России популяционный иммунитет превысил 25%.

«Мы создали задел специализированных коек, препаратов для борьбы с коронавирусом. Весь арсенал этот — у нас в руках, исследования проводятся регулярно. Весь этот набор полученных знаний будет использоваться в дальнейшем», — заключил он.

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