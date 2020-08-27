Путин выразил надежду, что в России не будет второй волны коронавируса

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что в России не произойдет второй волны коронавируса.

Глава государства обратил внимание, что риск роста новых случаев COVID-19 связан с курортным сезоном, и это приводит к тому, что в некоторых странах происходит вспышка заболевания.

«У нас по количеству заболевших один из низких в мире показателей по смертности. Это ни что иное как проявление возможностей нашей системы здравоохранения», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия-24».

Президент напомнил, что в РФ во главу угла были поставлены жизни людей, своевременная мобилизация и всесторонние усилия помогли тому, что страна преодолела пик заболевания.

«Хочу обратиться к гражданам, попросить — все-таки иметь ввиду, что вирус никуда не делся. <...> Чем дисциплинированнее будем, тем быстрее сможем побороть болезнь», — добавил глава государства.

Путин также сообщил, что в восьми регионах России популяционный иммунитет превысил 25%.