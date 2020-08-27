Зарубина призвала дочь Легкоступовой исполнить последнюю волю матери

Москва, 27 августа. Российская певица Ольга Зарубина не понимает, почему дочь Валентины Легкоступовой до сих пор не исполнила волю своей матери и не развеяла прах артистки над островом Тенерифе в Атлантическом океане.

Ранее близкие к семье покойной звезды люди сообщили, что урна с прахом Валентины Легкоступовой хранится в квартире у ее дочери Аннеты Бриль. Родственники еще не решили, что будут делать с прахом. Ольга Зарубина не видит причин для промедления, потому что покойная очень четко сформулировала свою последнюю волю, передают Nation News.

«Мне странно, почему она держит прах у себя дома до сих пор. Я не понимаю, почему бы не исполнить желание своей мамы. В этом нет ничего такого страшного», — рассказала Зарубина.

Напомним, что певица Валентина Легкоступова скончалась 14 августа в результате тяжелой травмы головы. Церемония прощания со звездой 90-х проходила в закрытом режиме на Троекуровском кладбище Москвы.

Стоит отметить, что эпатажная российская певица Наталья Штурм пришла к выводу, что прах Легкоступовой может быть использован для изготовления украшений. По ее словам, она подсмотрела эту идею в передаче про обычаи Китая. В Поднебесной существует традиция изготовления подобных изделий, подобную услугу можно заказать и в России.

Эзотерик Татьяна Ионина поддержала эту идею, заявив, что украшения из частичек праха являются весьма распространенным аксессуаром.