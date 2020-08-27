Рудковская отреагировала на слухи о своем разводе с Плющенко

Москва, 27 августа. Продюсер Яна Рудковская отреагировала на слухи о своем возможном разводе с фигуристом Евгением Плющенко.

«Можете не переживать», — заверила она в комментарии изданию Sobesednik.ru.

По словам Рудковской, ей удалось найти компромисс с супругом.

Как уточняет издание, о том, что в звездной семьи царит разлад, стали говорить примерно год назад из-за реалити-шоу «ЯнаСупер». Во время проекта Рудковская и Плющенко постоянно ссорились. Тогда у поклонников и возникли мысли, что Яна и Евгений даже тайно развелись.

Возможно, отношения в семье обострились из-за того, что звезды находились под прицелом камер. Сейчас Плющенко и Рудковская готовятся к пополнению в семье. Для рождения еще одного ребенка они собираются обратиться к услугам суррогатной матери. На данный момент они воспитывают троих сыновей: двоих из них Рудковская родила в предыдущем браке, а ее общему с Плющенко сыну Саше 8 лет. Мальчик пошел по стопам отца и с детства занимается фигурным катанием.

Напомним, благодаря услугам суррогатной матери на свет появились двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина.