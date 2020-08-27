Эксперты объяснили, почему инфляция в России вторую неделю остается нулевой

До конца текущего года стоит ожидать снижения уровня целевой инфляции до 3% — такой порог обозначен Центральным банком Российской Федерации. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Нулевая инфляция

С 18 по 24 августа инфляция в РФ оказалась нулевой. Такие данные следуют из исследования Росстата.

При этом неделей ранее рост потребительских цен также выявлен не был. В начале августа впервые в 2020 году была зафиксирована дефляция. В годовом выражении инфляция по итогам прошедшей недели составила 3,375%.

За период с 18 по 24 августа среди продовольственных товаров больше всего выросли цены на свинину (+0,6%), на чай (+0,4%), сметану и сыры (+0,3%). Подешевели овощи и фрукты (-3,5%), пшено (-0,3%), мясо кур (-0,2%). Цены на бензин выросли на 0,1%, на дизельное топливо — не изменились.

Колебания рубля

Как отметил руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, отсутствие роста инфляции в обозначенный период объяснимо: при росте стоимости определенного перечня продуктов из-за колебаний курса рубля отмечено сокращение цен на сезонную продукцию, производимую в России. В дальнейшем стоит ожидать, что также на некоторые продукты питания цены будут снижаться, так как подходит к концу сельскохозяйственный сезон и в торговые сети поступает продукция нового урожая.

«Если при дальнейшем ослаблении рубля продолжится рост стоимости импортной продукции, это будет нивелировано ценами на другие (отечественные) категории товаров. До конца текущего года стоит ожидать снижения уровня целевой инфляции до 3% — такой порог обозначен Центральным банком Российской Федерации. Правительство и регулятор ставят одной из главных целей сохранение инфляции на низких уровнях, что и будет достигнуто», — заключил Деев.

Продовольственная дефляция

Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова обратила внимание, что в августе инфляция держится у нулевой отметки. Это происходит традиционно уже несколько лет, в основном за счет сезонной продовольственной дефляции, а последняя имеет место из-за сезонного снижения цен на свежие овощи и фрукты, которое, как правило, происходит с июля по сентябрь.

«Продовольственная дефляция наблюдалась и в августе 2019 года, и в августе 2018 года, хотя два года назад в августе США ужесточили санкции против России, и это привело к обвалу рубля, но в итоге инфляция по итогам августа осталась низкой. В этом году свой вклад в низкие темпы инфляции в августе вносит еще и ряд непродовольственных товаров, цены на которые не растут или даже снижаются из-за низкого потребительского спроса, вызванного снижением реальных доходов и ростом безработицы», — добавила Мильчакова.

Эксперт напомнила, что в этом году официальная безработица в России растет с апреля, а в июле она выросла до 3,6% трудоспособного населения, хотя в июле 2019 года официальная безработица в РФ составляла всего 4,5% трудоспособного населения. Отсюда и низкий потребительский спрос.

«На уровень жизни населения и реальные доходы сезонная инфляция практически никак не влияет, а для сектора розничной торговли, особенно торговли продуктами питания, в этом году сезонные низкие цены — позитив, так как позволяют увеличить продажи, которые тормозятся из-за низкого спроса. Но к концу года эффект сезонной дефляции будет исчерпан, в связи с чем мы полагаем, что по итогам 2020 года инфляция потребительских цен в России может достичь 4–4,5%», — заключила Мильчакова.

Ранее сообщалось, что Россия в 2020 году стала мировым лидером по темпам роста наличной денежной массы (агрегат М0): всего за полгода она выросла с 10,629 до 12,431 трлн рублей и продолжает бурный рост.

Кроме того, на 1 января 2020 года международные резервы России составляли 549,8 млрд долларов, или по текущему обменному курсу национальной валюты на эту дату 34,035 трлн рублей (320% к объему агрегата М0). Однако по состоянию на 7 августа 600,7 млрд долларов отечественных золотовалютных резервов соответствовали уже 43,875 трлн рублей (356% к объему агрегата М0).