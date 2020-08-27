Путин сформировал резерв правоохранителей для помощи Белоруссии

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин заявил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии в случае появления необходимости.

По словам Путина, соответствующее решение было принято по просьбе президента Белоруссии Александра Лукашенко. Стороны достигли договоренности, что «он [резерв из сотрудников правоохранительных органов] не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля».

«Российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии, не перейдут границ, не начнут разбой», — объяснил лидер России в интервью на телеканале «Россия-1».

Обстановка в Белоруссии обострилась после выборов президента 9 августа, на которых победил Александр Лукашенко. За него проголосовал 80,1% избирателей. По территории республики прокатилась волна незаконных митингов. С точки зрения Лукашенко, их организаторами являются Запад и США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее сообщила, что российская сторона обладает доказательствами вмешательства ЕС во внутренние дела Белоруссии.