Путин сравнил поведение РФ и Европы на фоне ситуации в Белоруссии

Москва, 27 августа. Президент РФ Владимир Путин, комментируя ситуацию в Белоруссии, заявил, что Россия ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы.

«На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны: и европейские, и американцы», — указал Путин в интервью телеканалу «Россия-1».

Напомним, в Белоруссии начались массовые акции протеста после выборов президента 9 августа. Глава республики Александр Лукашенко считает, что сложившаяся ситуация в стране выгодна Западу. С его точки зрения, против Белоруссии ведется «гибридная война». Также началась «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне, уверен белорусский президент.