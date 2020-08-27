Эксперт: Сторонники Навального разыграли спектакль с «отравлением» Навального



Москва, 27 августа. Алексей Навальный давно превратился в никому не интересный «политический труп». Чтобы хоть как-то подогреть интерес к блогеру его соратники придумали спектакль с «отравлением», считает политолог Леонид Крутаков.

По мнению политолога, основатель ФБК (признан иноагентом) уже давно себя исчерпал, а приписывать ему образ «лидера либерального сообщества» стало просто смешно.

«Никому, кроме своих собственных сторонников и западных кураторов, лидер ФБК неинтересен — а значит, и очередной связанный с блогером скандал может быть выгоден только им», — констатировал Крутаков в комментарии InfoReactor.

Эксперт обратил внимание, что Навальный не интегрировал ни одного предложения, никакой положительной повестки, ничего не смог сделать.

«Да, он амбициозен, да он властолюбив, но это единственное, что о нем можно сказать. Поэтому называть его оппозиционером немножко смешно», — отметил он.

По мнению Крутакова, после целой череды громких скандалов и репутационных потерь Навальный выбыл из повестки. На фоне этого «отравление» блогера действительно выглядит как повод подогреть интерес к его персоне.

Аналитик добавил, что Навальный в конце концов будет вынужден вернуться в Россию, потому что в Европе он просто никому не нужен.

«Без этих внутренних корпоративных разборок Навальный ничто, а жить в информационном вакууме он тоже не способен», — подчеркнул эксперт.

Аналогичное мнение ранее высказал и петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. Заявление предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд». По словам Пригожина, такая оппозиция, как Навальный, власти нужна.

«Он — самовластный психически неуравновешенный человек, который не мог ни с кем договориться. Смерть Навального ни власти, ни его политическим врагам не выгодна», — убежден Пригожин.

Бизнесмен отметил, что Навальный потерял авторитет даже у своих коллег, а хозяева осознали, что никакого толку от него больше не будет.

Напомним, Навальный был госпитализирован 20 августа. Ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, из-за чего самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Через 16 минут после сигнала с борта на место прибыла скорая помощь и доставила блогера в больницу. В течение 44 часов врачи спасали Навального, а теперь соратники блогера пытаются очернить их.

Накануне стали известны результаты независимой экспертизы анализов Навального. Эксперты опровергли версию об умышленном отравлении главы ФБК. Отметим, что в самом фонде ранее сообщали, что во время своего визита в Томск Навальный активно употреблял алкоголь, а также плотно «сидел» на антидепрессантах.