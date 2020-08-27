Основатель портала «Стихи.ру»: В России больше миллиона поэтов

В этом году литературным порталам Рунета «Стихи.ру» и «Проза.ру» исполняется 20 лет. Как посчитать поэтов в России, почему авторы «Стихов.ру» раскритиковали текст песни «Миллион алых роз» и за что можно получить бан на поэтическом портале — об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал основатель обоих проектов, президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

Между графоманией и поэзией четкой разницы нет

— Дмитрий Владимирович, Россия — поэтическая нация? Много ли у нас поэтов?

— Стихи хоть раз в жизни писали многие, особенно в детстве. Но не все люди готовы заниматься поэтическим творчеством системно. Одно дело любительские стихи, другое — те, которые не стыдно показать читателю. Кроме того, читать стихи — это тоже труд, ведь поэтическое слово находится в контексте языка, и только люди, которые разделяют те же культуру и ценности, могут правильно считывать поэтические смыслы. По нашей статистике, серьезно занимаются поэтическим творчеством только 1% населения.

— Как вы это посчитали?

— Мы посчитали нашу аудитории порталов «Стихи.ру» и «Проза.ру»: количество поэтов и писателей в общей сумме — больше миллиона. Население России — около 146 млн человек, но мы исключаем детей, глубоких пенсионеров и тех, кто не пользуется Интернетом. От числа активных пользователей Сети примерно 1% — поэты, которые публикуют у нас свои стихи. Из них 55–60% — женщины и чуть меньше — около 45% мужчин.

Объясняем это тем, что мужчины острее чувствуют необходимость зарабатывать, им реже хватает времени заниматься чем-то для души. Разброс по возрасту также может быть связан с недостатком времени у людей: у нас достаточно большой сегмент авторов старше 40 лет, есть молодежь, но немного людей среднего возраста.

В то же время, когда люди пишут стихи, они чувствуют свое влияние на общество: выражают позицию, мнение, ценности, передают их другим людям.

— Поэзии требуется время? Или можно стать поэтом в перерывах от основной работы?

— Я убежден в том, что это работа, и на нее требуется время. Стих написать можно и ночью или на обеде, когда озарение пришло. Но потом его нужно совершенствовать, чтобы добиться качества. Для этого и создавался портал «Стихи.ру» — у нас уже 20 лет поэты общаются друг с другом, публикуются, дают друг другу отзывы, критикуют и поддерживают. Профессионалы от поэзии не заканчивали литературные институты, но они постоянно повышали свой уровень литературного мастерства: читали огромное количество чужих стихов, художественную литературу, читали свои стихи друзьям, переписывали один и тот же черновик.

— Один миллион поэтов — звучит мощно. Но каких поэтов? Часто слышу, что «Стихи.ру» называют сообществом графоманов. Действительно ли у вас представлен реальный уровень современной российской поэзии?

— Знаете, между графоманством и элитарной поэзией нет четкой грани — она всегда субъективна, тонка, она всегда «на чей-то взгляд». Понятно, что среди одного миллиона наших поэтов на «Стихах.ру» большинство — начинающие авторы со слабыми стихами, которые рано представлять широкой аудитории и которые не стоит изучать в школе. Многие наши авторы делают первые шаги в поэзии. Затем они совершенствуются: если есть время и желание, они пройдут свой творческий путь и дойдут до значимых результатов.

Существует и некоторый средний уровень поэтов: они достаточно хороши, чтобы считаться качественной поэзией, но еще не потеряли связь с народом. Элитарная поэзия настолько сложна, что массовой аудитории может быть непонятна. Чтобы воспринимать новаторские образцы современной поэзии, надо быть подготовленным читателем. Поэтому элитарная поэзия уходит далеко вперед, и ее ценителями обычно выступает узкий круг профессионалов. Но и у нас такие авторы присутствуют: им ничего не мешает работать с порталом, при этом у каждого есть своя внутренняя аудитория.

Кстати, у Андрея Вознесенского была страничка на нашем портале, и его раскритиковали за песенный текст «Миллиона алых роз»: читателям не очень нравился повтор во фразе «Продал художник свой дом, продал картины и кров».

Мы — литературный русский мир

— Вы наблюдали зарождение Рунета в начале века. Как это было и как вы попали в общество поэтов, если сами стихов не пишете, насколько я знаю?

— Да, я учился у людей, которые создавали российский Интернет: настраивали первые маршрутизаторы, устанавливали первые соединения. Потом я стал разработчиком в Российском НИИ развития общественных сетей. Эта организация регистрировала доменные имена в зоне RU, и, конечно, мне хотелось заниматься в свободное время своим собственным проектом.

Тогда Интернет был чем-то вроде ТВ: несколько человек были «вещателями» и создавали контент, а остальные не могли этого делать, им оставалось только смотреть и читать. При этом уже существовала электронная библиотека Максима Мошкова, которая дала прекрасный пример соединения технического мира и гуманитарного. И я постарался создать для мира гуманитариев техническую возможность делиться своим творчеством.

Прообразом портала «Стихи.ру» был конкурс стихов о любви на сервере студии дизайна «АртСтайл», который я запрограммировал лично, работая там. Благодаря этому проекту я получил первое количество авторов, опубликовавших стихи о любви.

Конкурс был в 1999 году, а в 2000 году мы зарегистрировали доменные имена stihi.ru и proza.ru. Затем произошло то, что происходит со всеми социальными сетями: взрывной рост посещаемости.

— Появление соцсетей оттянуло у вас количество пользователей?

— У нас было 10 лет форы, прежде чем появились соцсети, и наши пользователи привыкли публиковаться у нас. С соцсетями у нас идет конкуренция за время пользователя. Раньше все свое время они проводили у нас, а теперь им интересно посмотреть ленту в Фейсбуке, посты в Инстаграме, полистать Вконтакте. Времени меньше, соблазнов в Интернете больше. Раньше у нас люди проводили по 8–10 часов.

Но и сейчас авторы продолжают публиковаться, поскольку тут уже собрана аудитория, интересующаяся литературой. Многие используют нас как свой архив — признаются, что хранят свои стихи не на компьютере, а у нас. Все отсортировано по хронологии — это очень удобно. Также мы защищаем авторские права и выписываем на каждое произведение свидетельство о публикации. Если нужно, им можно воспользоваться в суде.

— Есть ли у вас авторы, которые с вами живут и творят все 20 лет?

— Да, есть авторы с тех времен. Кроме того, для многих регионов, дальнего зарубежья наш портал — это способ общения с носителями русского языка. Если в Москве есть сообщества, куда можно прийти вживую, чтобы послушать стихи и пообщаться, то в регионах и дальнем зарубежье это тяжело. Русская диаспора не всегда бывает «литературной», поэтому такие порталы, где можно поддерживать свое знание русского языка, очень важны.

— Вы, наверное, про Прибалтику, Украину?

— Да, наши порталы для них — отдушина. Они хотят ощущать принадлежность к Русскому миру. Мы и есть тот литературный русский мир, с которым они чувствуют свою связь. У нас они получают моральную поддержку, их тексты читают, они могут рассказать о том, что происходит в их жизни. Очень много баталий было во время сложных отношений с Украиной.

— Исторические события отражаются в современной поэзии?

— Конечно. Поэт — это человек, который тонко чувствует, в некотором смысле он — камертон общества. На все события он чутко реагирует и отзывается в стихах. Темы стихов часто совпадают с новостями. Пандемия коронавируса породила целый пласт поэзии на эту тему. Мы даже проводили поэтический флешмоб «Стихи против вируса». Но вообще об отрицательных вещах люди стараются меньше писать и думать. В элитарной поэзии есть разные точки зрения, много споров на политические темы ведется среди тех поэтов, кто имеет международное признание, поддерживается Нобелевским комитетом. Но массовые поэты, поэты от народа — они за Россию, они патриоты своей страны, и это всегда заметно. И хотя у нас никто не запрещает высказывать различные точки зрения, большинство поэтов все-таки на стороне наших русских ценностей.

Поэзию может спасти только Интернет

— Давайте тогда о том, что запрещено. Следит ли за вами Роскомнадзор?

— Да, к нам регулярно приходят письма от РКН. У них есть специалисты, которые отслеживают в Интернете вещи, запрещенные законодательством. У нас каждый день публикуются 10 000 новых стихов и тысяча прозаических текстов, среди такого количества может встретиться все что угодно. Если какой-то материал признается экстремистским на основании решения суда либо нарушает другие законы, он блокируется по запросу РКН в течение суток.

— За что можно получить бан на «Стихах.ру»?

— За нарушения российского законодательства, связанные с экстремизмом, защитой авторских прав. За оскорбления, кибербуллинг, троллинг, унижения, деструктивную коммуникацию. Это общая тенденция, с которой столкнулись все социальные сети. Законов на тему киберунижений пока нет, поэтому каждый портал устанавливает свои ограничения. Мы ввели свой свод правил на эту тему, и у нас за порядком следят модераторы.

— А государство отдельными авторами не интересуется? И вообще, вмешивается в вашу жизнь?

— Государство не вмешивается, но поддерживает некоторые мероприятия через Федеральное агентство по печати. Мы каждый год проводим серию литературных мероприятий, премий и конкурсов. У нас есть национальные литературные премии «Поэт года» и «Писатель года» с торжественной церемонией награждения. Они вручаются в День поэзии, собираем авторов из разных регионов страны, награждаем наиболее талантливых поэтов и прозаиков. Есть премия «Русь моя» имени Сергея Есенина, которая вручается в день его рождения 3 октября. Есть литературная премия «Наследие» для авторов, которые стараются сохранить традиции русской литературы, унаследованные от классиков. Есть конкурс «Георгиевская лента», где публикуются произведения о подвигах российских воинов, тружеников тыла, о героизме русского народа.

Мы делаем полезные вещи, и это признается государством. Поддержки особой и не требуется: авторы работают на энтузиазме. Поэзия — это культурное явление, которое не требует затрат. Для авторов условия публикации у нас бесплатные, а работу портала и нашей большой редакции мы окупаем за счет издательства, которое печатает авторские книги и альманахи.

— То есть выводите тех же авторов в оффлайн?

— Да, мы предлагаем авторам услугу по изданию книг. Они с их помощью рекламируются, попадают в так называемую «большую литературу». Что касается прозы, то большинство ее читает все же на бумаге. А вот в отношении поэзии Интернет победил: большинство стихов читается в Сети.

Но это не значит, что поэзию не надо издавать. Если автор понравился, хорошо бы иметь его книгу на полке, хорошо бы, чтобы он поставил на своей книге автограф. Ее можно будет перечитывать, возвращаться к ней. Твердая копия — это артефакт. Культурный объект — не только текст, но и оформление, предисловие, иллюстрации. Это отдельный объект творчества. Поэтому книги, безусловно, нужно время от времени издавать.

У каждого поэта на определенном этапе творческого пути должен выйти сборник — так сейчас принято. Но в Интернете, конечно, стихи должны быть свежими — публиковать их желательно сразу, как только они родились. При этом все понимают, что заработать на книгах со стихами нельзя. Многие книжные магазины размещают современную поэзию на самой дальней полке, и где-то приходится даже воспользоваться стремянкой. Я считаю, что в современном мире поэзию может спасти только Интернет.