Евгений Бень: Выборы президента США могут закончиться Большой войной

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США должны быть готовы к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру, а в то же время Америка укрепляет военное взаимодействие с Японией. Притом сенатор-республиканец Рэнд Пол теперь утверждает, что Джо Байден, если станет президентом, начнет сразу несколько войн, так как он имеет богатый опыт развязывания военных противостояний. Байден в свою очередь обещает поставлять Украине тяжелое летальное оружие и не раз высказывался о своих планах вмешательства во внутренние дела России.

Таким образом США входят в финальную часть предвыборной гонки с трендом Большой войны.

Только что Эспер рассказал, что Штаты должны быть готовы к противостоянию с Россией и Китаем по всему миру. Глава Пентагона отметил: США нужно быть готовыми иметь дело с этими странами как на Ближнем Востоке, в Арктике, Европе, так и в Индо-Тихоокеанском регионе. Он добавил, что для успешной борьбы Вашингтон собирается инвестировать в развитие технологий новых поколений.

Надо прямо сказать: первоисточником активного муссирования идеи Большой войны в нынешних условиях предвыборной гонки стала Демократическая партия США. Именно Байден, по словам Рэнда Пола, имеет «чудовищный послужной список», в котором значится поддержка войны в Ираке, Сербии, Сирии, Ливии. Пол, подчеркнув, что Байден привык решать вопросы войнами, а поэтому в случае победы на выборах он может развязать войну с участием американского государства, высказался о якобы стремлении Трампа решать вопросы мирным путем.

Однако «миролюбие» Трампа что-то не помешало организации нынешнего военного взаимодействия США и Японии в районе островов Курильской гряды. В мае этого года МИД Японии официально утвердил территориальные претензии к России по четырем южным Курильским островам: Кунаширу, Итурупу, Шикотану, Хабомаи. Тем не менее в последнее время в Токио, пожалуй, стали пропадать иллюзии возврата Курил за счет переговорного процесса.

Как и Токио, Вашингтон отказывается признавать принадлежность спорных островов Курильской гряды России. И США, внимательно наблюдающие за российско-японским диалогом, в августе отправили свою авианосную группу во главе с авианосцем Ronald Reagan к Курильским островам в качестве демонстрации своей силы. Однако корабль неожиданно развернулся и направился в акваторию Восточно-Китайского моря. Вероятно, американское судно просто не решилось подойти к Курилам, поскольку его экипаж понимал свою уязвимость перед Вооруженными силами России. Как передало китайское агентство Sohu, Ronald Reagan изменил курс в сторону Тайваня с целью создать серьезную провокацию уже на границе с Китаем. Но сама по себе такая антироссийская демонстрация — сигнал, которым нельзя пренебрегать.

Кандидат в президенты США Джо Байден в случае победы на выборах обещает предоставить Киеву летальное вооружение, о чем говорилось в его заявлении по поводу 29-й годовщины независимости Украины:

«Как президент я дам понять Кремлю, что он должен прекратить агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена — Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное оружие».

Очевидно, речь идет об экспорте настойчиво запрашиваемых Украиной тяжелых видов летальных вооружений, включая противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» (Javelin), так как более легкое летальное оружие и боеприпасы к нему США поставляют Киеву еще с 2017 года, когда Трамп уже являлся американским президентом.

Если Байден переиграет Трампа, то, более чем возможно, подхватит и с настойчивостью продолжит многолетнюю традицию американских президентов от Демпартии, связанную с разновекторными системными и изощренными попытками активного вмешательства во внутренние дела нашей страны.

Еще осенью прошлого года Джо Байден пообещал избавить США и Восточную Европу от российского давления в случае избрания его главой государства в 2020 году и противостоять российскому лидеру Владимиру Путину. Такого рода риторика прямо указывает на то, что Байден готов сосредоточиться на политической борьбе с Кремлем, а это означает, что при таком развитии событий пролонгация или возрождение Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) окажутся затруднительными, а возвращение к теме реанимации утратившего силу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) практически исключено. Впрочем, результативный поиск общих решений на этом направлении сомнителен из-за позиции американской стороны и при победе на выборах Дональда Трампа.

Тема конфронтации с Россией и допущения Большой войны вкупе с вмешательством в ее внутренние дела — неотъемлемое звено нынешней выборной кампании американских демократов, восходящее еще к традициям президентов от Демпартии времен холодной войны. Байден же характерный и типичный представитель демократического истеблишмента, вовсе не претендующий на свой индивидуальный подход по этому вопросу. По теме вероятной Большой войны в пылу конкурентной борьбы и нынешние правящие республиканцы во многих проявлениях стремятся не отстать от своих оппонентов из стана демократов и сыграть на опережение.

Стоит ли объяснять, что все это крайне опасная игра с огнем? С огнем вероятного мирового пожара, после которого от цивилизации может остаться лишь глобальное пепелище.