Коротченко ответил на слова американского моряка о «уязвимости» РФ на море

Москва, 27 августа. Военный эксперт Игорь Коротченко отреагировал на слова американского моряка Брэдфорда Дисмьюкса, заявившего о «уязвимости» РФ на море.

Ветеран ВМС США и автор книги «Советская военно-морская дипломатия» Брэдфорд Дисмьюкс ранее сказал, что РФ якобы стала более уязвима на море с точки зрения стратегического сдерживания из-за глобализации. Журналист, военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко ответил на это высказывание и заметил, что российские морские коммуникации устойчивы.

«У нас сегодня эффективный флот. Поэтому все задачи будут решены — задачи по обеспечению безопасности наших транспортных и других коммуникаций, — объяснил военный эксперт в беседе с «Царьградом».

Он добавил, что «исход войны России и НАТО может быть только один». США и НАТО будут уничтожены, продолжил Игорь Коротченко.

«Реально говорить о войне между Россией и НАТО мы можем только в номинации того, что НАТО прекратит свое существование и США прекратят своё существование. Поэтому никакой войны не будет, — резюмировал Коротченко.

Политолог Андрей Иванов в комментарии Федеральному агентству новостей заявил, что усиление военной мощи РФ способно охладить горячие головы за границей, в том числе в странах Прибалтики.