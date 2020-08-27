Кожевникова выбила передние зубы на тренировке

Москва, 27 августа. Актриса Мария Кожевникова неоднократно получала претензии от поклонников. Ее обвиняли в том, что она выступает за естественную красоту, а сама носит специальные накладки на зубы-виниры. По словам девушки, она прибегнула к ним вынужденно.

Кожевникова рассказала, что в 12 лет на тренировке упала в обморок. Падение было прямо на тяжелую чугунную батарею, что привело к серьезным травмам.

«Как следствие, перелом пальцев и выбитые передние зубы. Штифт и много лет мучений, ломались постоянно», — поделилась воспоминаниями актриса.

Однажды передний зуб сломался за несколько минут до свидания. Она подчеркнула, что сейчас носит виниры и ей все нравится.

Стоит отметить, что пост девушки вызвал интерес у фолловеров, которые также стали делиться проблемами с зубами.

«Я тоже сейчас пришла у тому, что ополаскиватель только портит зубы. А зубная паста должна быть на натуральных компонентах. И ирригатор — это супервещь», — написала поклонница.

Один из поклонников считает, что актриса просто прорекламировала конкретного врача и клинику. Он не понимает, как при озвученной выше травме держатся виниры.

«Маша отрабатывает бартер за виниры. Интересно, как у нее держатся виниры, если зубы все напрочь выбиты батареей», — усомнился фанат.

Ранее актриса рассказала, как следит за своим здоровьем. Она отметила, что до 35 лет мало обращала на него внимания, пишет «Подмосковье сегодня».