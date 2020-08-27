Лучший друг Богомолова бросил жену и дочь ради театра

Москва, 27 августа. Лучший друг режиссера Константина Богомолова актер Игорь Миркурбанов откровенно рассказал о своем первом неудачном браке.

Артист стал гостем студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». По собственному признанию Миркурбанова, он расстался со своей семьей ради театра и поступления в ГИТИС.

«У меня была жена и дочь. Мы жили в Юрге. Это город в Кемеровской области. Я не считал себя связанным семейными узами и семьей. Мою дочку зовут Даша. Мать ребенка — Ира», — сообщил актер.

Он отметил, что «не нес ответственности за свою дочь, уехал поступать в ГИТИС и занимался только собой».

«Они остались в Юрге. У нас были продолжительные разлуки», — разоткровенничался Игорь Миркурбанов.

После обучения в вузе он отправился в Израиль, где работал в театре. Там актер пробыл 11 лет. Лучший друг Богомолова вспоминает, что супругу и дочь с собой не взял.