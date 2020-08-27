Эксперты оценили повышение цен на газ для украинцев до 45%

Повышение розничных цен на газ для населения — это одно из ключевых требований Международного валютного фонда (МВФ) к Украине в этом году. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Рост на 45%

В сентябре газ для населения Украины подорожает на 10-45% относительно августа. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Те, кто покупает газ по тарифу «Месячный», теперь будут знать стоимость 1 куб. м голубого топлива до того, как начнут его потреблять. В сентябре она составит 4,7 грн за куб. м с НДС (без стоимости распределения)», — говорится в тексте сообщения.

Для потребителей, пользующихся годовым тарифом, цена на газ вырастет на 10% — с 4,73 грн за куб. метр до 5,24 грн за куб. м.

«Хотели как в Европе?»

Политолог Владимир Карасев выразил мнение, что киевские бабушки, которые передавали камни активистам Майдана во время государственного переворота, «должны быть очень рады и довольны» повышением цен на газ.

«Хотели как в Европе? Вот вам европейские расценки при нищенской украинской пенсии. И те киевские предприниматели, которые привозили кастрюлеголовым покушать да чайку попить, тоже должны быть очень рады такой заботе о населении. И, конечно, 73% украинцев, сознательно проголосовавших за нелюдя, с 2014 года лично финансирующего убийства женщин, детей и стариков Донбасса, должны от счастья в ножки поклониться украинским властям за цены на газ», — заключил Владимир Карасев.

Политолог Андрей Иванов считает, что украинские власти не справляются с экономическим кризисом. А когда власти откровенно бездарные, то единственное что они могут придумать, это обобрать простых людей.

«Президент Украины Владимир Зеленский пришел к власти как президент надежды. Но он ничего не сделал конкретного. И вот найден выход. Это поднять тарифы для граждан. Собственно, то же самое делал и Петр Порошенко. Говорил о евроинтеграции, а обирал самых бедных. По тому же пути пошел и Зеленский. С одной стороны, на Украине вроде жесткая политическая конкуренция. Но по факту постоянное болото. А расплачиваться за постоянное безумие политиков предлагают обычным украинцам», — добавил Андрей Иванов.

Политолог Максим Жаров обратил внимание, что повышение розничных цен на газ для населения — это одно из ключевых требований МВФ к Украине в этом году.

«Поэтому такой сильный рост цен на газ, как бы киевские власти ни старались его отсрочить, является неизбежным следствием кабальной зависимости Украины от внешних спонсоров ее политического режима», — пояснил Максим Жаров.

Напомним, президент ассоциации «Газовые трейдеры Украины» Андрей Мизовц заявил, что стоимость кубического метра газа в зимний период достигнет 6-7 гривен за кубический метр при условии, что не будет сильных колебаний курса валюты.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что на Украине оптовая цена на газ для населения и производителей тепла в июле выросла на семь процентов по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, с 2015 года украинские власти возложили на «Нафтогаз» обязательства продавать газ населению по ценам, регулируемым правительством страны.