Проблема ожирения с каждым годом касается все большего количества людей. Если раньше лишний вес появлялся у людей старшего возраста, то сегодня с ним сталкиваются и молодежь, подростки, дети. Режим самоизоляции, который вынуждены были соблюдать россияне в течение нескольких месяцев, лишь усугубил проблему. Ожирение в России растет стремительными темпами и проявляется уже у каждого второго.

Почему же возникла эпидемия ожирения? Как угрожает она здоровью людей? И самое главное, как избавиться от лишнего веса, если он уже есть? На эти вопросы мы попросили ответить врача-эндокринолога высшей категории, заведующую отделением клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Светлану Леонову.

Причины ожирения

«Главной причиной ожирения является дисбаланс питания, — комментирует специалист. — Употребление слишком большого количества углеводов наряду с низкой физической активностью приводят к накоплению жира в организме».

Существуют факторы, которые повышают риск ожирения.

Наследственность. В настоящее время выявлено множество генов, ответственных за прибавку в весе. Они усиливают переход углеводов в жиры, тормозят процессы мобилизации жира. Это приводит к повреждению тканей поджелудочной железы и в конечном счете к ее истощению и развитию сахарного диабета. Если в семье есть люди, страдающие ожирением или диабетом, велика вероятность, что предрасположенность к этим заболеваниям перейдет «по наследству» детям.

Возраст. После 40 лет происходит гормональная перестройка в организме. Обмен веществ снижается, а скорость окислительных процессов в органах и тканях возрастает. Это приводит к нарушению жирового обмена даже в том случае, если человек соблюдает пищевой режим и старается не переедать.

Профессия. Есть профессии, в которых проблема лишнего веса особенно распространена. По статистике, им страдают 40% поваров, а у мужчин, занятых работой в офисе, избыточная масса тела появляется чаще, чем у рабочих. При этом ожирение у мужчин встречается реже, чем у женщин, что связано с особенностями гормонального фона и разным объемом мышечной ткани в организме.

«Один из факторов, существенно повышающих предрасположенность к ожирению, — малоподвижный образ жизни при достаточном питании, — уточняет врач-эндокринолог Светлана Леонова. — Недостаток физической активности приводит к нарушению центральной нервной регуляции аппетита. Человек получает с пищей больше энергии, чем тратит».

Степени ожирения

Для определения степени заболевания врачи используют показатель, названный индексом массы тела (ИМТ). Он помогает понять, насколько объем жировой ткани в организме превышает нормальный уровень. Определить индекс ожирения тела можно по формуле:

(Вес (в кг) / рост (м))2

Например, вес женщины 90 кг при росте 165 см. Рассчитаем ее индекс ожирения. Он составляет: (90/165)2 = 29,75, что соответствует второй степени ожирения. От этого показателя зависят риски для здоровья человека.

Таблица — стадии ожирения

ИМТ Степень ожирения Рекомендации <18,5 Нет 18,5–24,9 1-я степень Лечение не требуется. 25–29,9 без сопутствующих заболеваний 2-я степень Гипокалорийное питание и повышение физической нагрузки для предотвращения прибавки веса. 25–29,9 с сопутствующими заболеваниями 30–34,9 35–39,9 3-я степень Медикаментозная терапия в сочетании с гипокалорийным питанием и повышением физической нагрузки, поведенческая терапия. >40 4-я степень Хирургическое вмешательство

«Симптомом ожирения может служить также увеличение окружности талии, — уточняет Светлана Леонова. — Если у мужчины этот показатель превышает 94 см, а у женщины — 80 см и при этом артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу-эндокринологу».

Врачи рассматривают ожирение не как эстетическую проблему, а как реальную угрозу для жизни и здоровья пациента. На фоне набора веса могут возникать головные боли, головокружение, недомогание, повышенная утомляемость. Из-за избыточной нагрузки на кровеносную систему подпрыгивает артериальное давление, могут развиваться проблемы с сердцем и почками, что проявляется появлением отеков, увеличивает риск инсульта и инфаркта.

Лишний вес повышает нагрузку на суставы, из-за чего в них возникают боли и воспаления. У мужчин может развиваться половая дисфункция, и все это — последствия избыточного веса, который многие люди до сих пор не считают проблемой.

Типы ожирения

Жировая ткань в организме может накапливаться неравномерно, концентрироваться в определенных зонах и вызывать характерные заболевания.

Абдоминальное ожирение. Жир концентрируется в брюшной области и вокруг внутренних органов. Врачи считают этот тип заболевания наиболее опасным, так как оно чаще всего вызывает развитие сахарного диабета, гипертонии, существенно повышает риск инсульта и инфаркта.

Жир концентрируется в брюшной области и вокруг внутренних органов. Врачи считают этот тип заболевания наиболее опасным, так как оно чаще всего вызывает развитие сахарного диабета, гипертонии, существенно повышает риск инсульта и инфаркта. Бедренно-ягодичное. Жировая ткань накапливается в области ягодиц и бедер, что обычно наблюдается у женщин. Дополнительная жировая масса увеличивает нагрузку на позвоночник и ноги, вызывая боли в спине, проблемы с суставами и кровеносными сосудами.

При смешанном типе жировая ткань распределяется по телу равномерно.

Лечение ожирения

Для успешной борьбы с лишним весом необходимо пересмотреть рацион. Диета должна быть сбалансированной, с большим количеством овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Важно употреблять легкие, нежирные белковые продукты: индейку, курицу, рыбу, творог, кефир. Высокоуглеводные продукты следует исключить, под запретом:

сладости;

хлебобулочные изделия;

сладкие напитки;

алкоголь.

Суточный рацион стоит разделить на 5-6 приемов и соблюдать режим дня: завтракайте и ужинайте в одно и то же время. Не ограничивайте организм в еде, наоборот, чтобы худеть, необходимо питаться регулярно. Выбирайте менее калорийные продукты и постарайтесь снизить суточную калорийность питания на 20%.

Рацион на день может выглядеть так.

Прием пищи Продукты Калорийность Завтрак Йогурт 1,5%-ной жирности; фруктовый салат 200 ккал Второй завтрак Кефир 35 ккал Обед Суп вегетарианский; пудинг творожный с овощами; ломтик хлеба; овощной сок 400 ккал Полдник Фрукт 40 ккал Ужин Индейка запеченная; овощной салат; 1 кусочек хлеба; чай травяной 400 ккал Второй ужин Фруктовый салат 125 ккал

Важно пить достаточно воды в течение дня — не менее 30 мл на килограмм массы тела — и вовремя ложиться спать. Нормальный сон тоже помогает в борьбе с лишним весом, поэтому необходимо высыпаться, отдыхать не менее 7 часов, но и не более 9 часов.

«При лечении ожирения необходимо использовать любую физическую активность, — отмечает врач-эндокринолог Светлана Леонова, — выполнять ее регулярно. Начинайте с 3 раз в неделю по 15 минут и доводите занятия до 150 минут в неделю. Физические нагрузки должны быть удобными во времени и приносить удовольствие».

Но нужно помнить, что физические занятия не могут компенсировать переедание. Чтобы получить с пищей «лишние» 150 ккал, нужно съесть всего лишь две шоколадные конфеты или выпить на ночь стакан молока. А чтобы избавиться от этих калорий, нужно:

15 минут подниматься по лестнице, бежать или прыгать на скакалке;

30 минут интенсивно танцевать;

35 минут идти в быстром темпе;

45 минут мыть окна или полы.

Если у вас нет таких физических нагрузок ежедневно, любые добавки к суточному объему калорий вызовут прибавку в весе, а вместе с ней и серьезные риски для здоровья.