Проблема ожирения с каждым годом касается все большего количества людей. Если раньше лишний вес появлялся у людей старшего возраста, то сегодня с ним сталкиваются и молодежь, подростки, дети. Режим самоизоляции, который вынуждены были соблюдать россияне в течение нескольких месяцев, лишь усугубил проблему. Ожирение в России растет стремительными темпами и проявляется уже у каждого второго.
Почему же возникла эпидемия ожирения? Как угрожает она здоровью людей? И самое главное, как избавиться от лишнего веса, если он уже есть? На эти вопросы мы попросили ответить врача-эндокринолога высшей категории, заведующую отделением клиники МЕДСИ в Благовещенском переулке Светлану Леонову.
Причины ожирения
«Главной причиной ожирения является дисбаланс питания, — комментирует специалист. — Употребление слишком большого количества углеводов наряду с низкой физической активностью приводят к накоплению жира в организме».
Существуют факторы, которые повышают риск ожирения.
Наследственность. В настоящее время выявлено множество генов, ответственных за прибавку в весе. Они усиливают переход углеводов в жиры, тормозят процессы мобилизации жира. Это приводит к повреждению тканей поджелудочной железы и в конечном счете к ее истощению и развитию сахарного диабета. Если в семье есть люди, страдающие ожирением или диабетом, велика вероятность, что предрасположенность к этим заболеваниям перейдет «по наследству» детям.
Возраст. После 40 лет происходит гормональная перестройка в организме. Обмен веществ снижается, а скорость окислительных процессов в органах и тканях возрастает. Это приводит к нарушению жирового обмена даже в том случае, если человек соблюдает пищевой режим и старается не переедать.
Профессия. Есть профессии, в которых проблема лишнего веса особенно распространена. По статистике, им страдают 40% поваров, а у мужчин, занятых работой в офисе, избыточная масса тела появляется чаще, чем у рабочих. При этом ожирение у мужчин встречается реже, чем у женщин, что связано с особенностями гормонального фона и разным объемом мышечной ткани в организме.
«Один из факторов, существенно повышающих предрасположенность к ожирению, — малоподвижный образ жизни при достаточном питании, — уточняет врач-эндокринолог Светлана Леонова. — Недостаток физической активности приводит к нарушению центральной нервной регуляции аппетита. Человек получает с пищей больше энергии, чем тратит».
Степени ожирения
Для определения степени заболевания врачи используют показатель, названный индексом массы тела (ИМТ). Он помогает понять, насколько объем жировой ткани в организме превышает нормальный уровень. Определить индекс ожирения тела можно по формуле:
(Вес (в кг) / рост (м))2
Например, вес женщины 90 кг при росте 165 см. Рассчитаем ее индекс ожирения. Он составляет: (90/165)2 = 29,75, что соответствует второй степени ожирения. От этого показателя зависят риски для здоровья человека.
Таблица — стадии ожирения
|
ИМТ
|
Степень ожирения
|
Рекомендации
|
<18,5
|
Нет
|
|
18,5–24,9
|
1-я степень
|
Лечение не требуется.
|
25–29,9 без сопутствующих заболеваний
|
2-я степень
|
Гипокалорийное питание и повышение физической нагрузки для предотвращения прибавки веса.
|
25–29,9 с сопутствующими заболеваниями
30–34,9
35–39,9
|
3-я степень
|
Медикаментозная терапия в сочетании с гипокалорийным питанием и повышением физической нагрузки, поведенческая терапия.
|
>40
|
4-я степень
|
Хирургическое вмешательство
«Симптомом ожирения может служить также увеличение окружности талии, — уточняет Светлана Леонова. — Если у мужчины этот показатель превышает 94 см, а у женщины — 80 см и при этом артериальное давление выше 140/90 мм рт. ст., необходимо обратиться к врачу-эндокринологу».
Врачи рассматривают ожирение не как эстетическую проблему, а как реальную угрозу для жизни и здоровья пациента. На фоне набора веса могут возникать головные боли, головокружение, недомогание, повышенная утомляемость. Из-за избыточной нагрузки на кровеносную систему подпрыгивает артериальное давление, могут развиваться проблемы с сердцем и почками, что проявляется появлением отеков, увеличивает риск инсульта и инфаркта.
Лишний вес повышает нагрузку на суставы, из-за чего в них возникают боли и воспаления. У мужчин может развиваться половая дисфункция, и все это — последствия избыточного веса, который многие люди до сих пор не считают проблемой.
Типы ожирения
Жировая ткань в организме может накапливаться неравномерно, концентрироваться в определенных зонах и вызывать характерные заболевания.
- Абдоминальное ожирение. Жир концентрируется в брюшной области и вокруг внутренних органов. Врачи считают этот тип заболевания наиболее опасным, так как оно чаще всего вызывает развитие сахарного диабета, гипертонии, существенно повышает риск инсульта и инфаркта.
- Бедренно-ягодичное. Жировая ткань накапливается в области ягодиц и бедер, что обычно наблюдается у женщин. Дополнительная жировая масса увеличивает нагрузку на позвоночник и ноги, вызывая боли в спине, проблемы с суставами и кровеносными сосудами.
При смешанном типе жировая ткань распределяется по телу равномерно.
Лечение ожирения
Для успешной борьбы с лишним весом необходимо пересмотреть рацион. Диета должна быть сбалансированной, с большим количеством овощей и фруктов, богатых клетчаткой. Важно употреблять легкие, нежирные белковые продукты: индейку, курицу, рыбу, творог, кефир. Высокоуглеводные продукты следует исключить, под запретом:
- сладости;
- хлебобулочные изделия;
- сладкие напитки;
- алкоголь.
Суточный рацион стоит разделить на 5-6 приемов и соблюдать режим дня: завтракайте и ужинайте в одно и то же время. Не ограничивайте организм в еде, наоборот, чтобы худеть, необходимо питаться регулярно. Выбирайте менее калорийные продукты и постарайтесь снизить суточную калорийность питания на 20%.
Рацион на день может выглядеть так.
|
Прием пищи
|
Продукты
|
Калорийность
|
Завтрак
|
Йогурт 1,5%-ной жирности;
фруктовый салат
|
200 ккал
|
Второй завтрак
|
Кефир
|
35 ккал
|
Обед
|
Суп вегетарианский;
пудинг творожный с овощами;
ломтик хлеба;
овощной сок
|
400 ккал
|
Полдник
|
Фрукт
|
40 ккал
|
Ужин
|
Индейка запеченная;
овощной салат;
1 кусочек хлеба;
чай травяной
|
400 ккал
|
Второй ужин
|
Фруктовый салат
|
125 ккал
Важно пить достаточно воды в течение дня — не менее 30 мл на килограмм массы тела — и вовремя ложиться спать. Нормальный сон тоже помогает в борьбе с лишним весом, поэтому необходимо высыпаться, отдыхать не менее 7 часов, но и не более 9 часов.
«При лечении ожирения необходимо использовать любую физическую активность, — отмечает врач-эндокринолог Светлана Леонова, — выполнять ее регулярно. Начинайте с 3 раз в неделю по 15 минут и доводите занятия до 150 минут в неделю. Физические нагрузки должны быть удобными во времени и приносить удовольствие».
Но нужно помнить, что физические занятия не могут компенсировать переедание. Чтобы получить с пищей «лишние» 150 ккал, нужно съесть всего лишь две шоколадные конфеты или выпить на ночь стакан молока. А чтобы избавиться от этих калорий, нужно:
- 15 минут подниматься по лестнице, бежать или прыгать на скакалке;
- 30 минут интенсивно танцевать;
- 35 минут идти в быстром темпе;
- 45 минут мыть окна или полы.
Если у вас нет таких физических нагрузок ежедневно, любые добавки к суточному объему калорий вызовут прибавку в весе, а вместе с ней и серьезные риски для здоровья.