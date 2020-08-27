Кац рассказал, почему Герасимов обвинил США за инцидент в Сирии с патрулем

Дамаск, 27 августа. Глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов прокомментировал инцидент с участием американских военнослужащих в Сирии. По словам военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца, генерал обратил внимание США, что командование Международной антитеррористической коалиции было должным образом уведомлено о том, где и когда пройдет колонна военной полиции РФ.

Герасимов подчеркнул, что именно американские военные утром 25 августа нарушили существующие договоренности. Они предприняли попытку заблокировать движение патруля РФ. Члены патруля были вынуждены предпринять ряд мер, чтобы предотвратить конфликт и продолжить выполнять поставленную задачу.

Напомним, что ранее российские военные одержали победу в очередном этапе «раллийных гонок» по пересеченной местности в рамках Международных армейских игр в сирийской Хасаке. Помимо бронеавтомобилей и БТР, участвовал также вертолет Ми-8.

Соединенные Штаты были представлены всего лишь несколькими бронеавтомобилями. Запись гонок была предоставлена порталом «Русская Весна».