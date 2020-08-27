Селена Гомес показала фото в бикини впервые за год

Москва, 27 августа. Американская певица Селена Гомес впервые за долгое время порадовала поклонников фотографией в бикини. Звезда опубликовала в Instagram кадры со съемок нового клипа.

На фото 28-летняя певица предстала в купальнике в красно-белую полоску, белой матросской шапке и белых перчатках. Такой образ звезда выбрала для съемок нового клипа на сингл Ice Cream, в нем Гомес споет с южнокорейской группой Blackpink. Звезда не выкладывала откровенных снимков около года.

«Специальная доставка! Песня и видео Ice Cream выйдут 28 августа», — написала Гомес.

Пост собрал более 6,6 млн лайков, а отрывок из клипа ― более 8 млн просмотров. Подписчики Гомес отметили, что певица выглядит шикарно.

«Королева», — написала laurenlane.

«Горячая», — восхитился ashleytisdale.

Бразильская модель Алессандра Амбросио, являющаяся бывшим «ангелом» бренда Victoria's Secret, разместила в своем Instagram-аккаунте новую фотографию. Снимок вызвал бурные эмоции среди поклонников Амбросио. Фото появилось на странице популярной манекенщицы в понедельник. На фотографии девушка запечатлена на территории дорогостоящего отеля на Мальдивах.