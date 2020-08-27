Названы главные опасности стресса в большом городе

Москва, 27 августа. Специалисты рассказали россиянам о том, как стресс влияет на организм. По их словам, он может не только испортить жизнь или покалечить, но и убить. Об этом сообщила семейный и системный терапевт Елена Куликова-Алексеенко.

Эксперт отметила, что большинство россиян снимают стресс с помощью еды, которая, по ее словам, помогает испытать временное облечение.

«Еда, алкоголь, сигареты, трудоголизм — это верные «помощники» ухода от сложных жизненных ситуаций, от каких-то важных тем. И еда — это первый наш опыт, который дает успокоение, чувство уверенности», — говорит она.

Ученые доказали, что аппетит теряется, когда мы узнаем о возникновении кратковременной стрессовой ситуации, например, когда мы опаздываем на самолет.

«Если же проблема длительная (даже когда человек не осознает ее как проблему, есть лишь какое-то подсознательное неудовлетворение), организму требуется подключение дополнительных ресурсов», — пояснила эксперт.

Желание заглушить какое-то чувство, например, тревогу, подталкивает нас к чрезмерному потреблению пищи, которая приводит к проблемам с лишним весом. Врач посоветовала заменить вредную еду с бесполезными калориями на менее калорийную, а также заняться эмоциональной перенастройкой, передает Kp.ru.

В свою очередь клинический психолог Наталья Коршунова рассказала, что к психологическим проблемам может привести и жизнь в большом городе, где существует определенный ритм.

«Огромные города живут и ночью. Соответственно, и жители не спят, хотя по биологическим ритмам они давно должны быть в постели. Происходит полная разбалансировка нервной системы, человек не восстанавливается, не может отдохнуть», — говорит психолог.

Чтобы избежать проблем, нужно придерживаться своего ритма. Соблюдать режим сна, питания и отдыха. Во время перерыва на работе можно послушать музыку или медитировать. В кризисных ситуациях нужно следить за своим дыханием.

«Во время стресса, вы можете незаметно, даже сидя на собрании, подышать таким образом – сделать короткий вдох и длинный выдох. И тогда ощущение спокойствия, ощущение ясности может прийти», — советует психолог.

Чтобы быть в гармонии с собой, нужно знать, где находится ваша зона комфорта. Когда человек попадает в нее, то к нему возвращаются душевное и психологическое равновесие.