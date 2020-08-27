Лукашенко заявил о гибридной войне и дипломатической бойне против Белоруссии

Минск, 27 августа. Против Белоруссии ведется «гибридная война», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Помимо этого, по его словам, против Белоруссии начинается и «дипломатическая бойня» на самом высоком уровне.

«А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон», — цитирует его БелТА.

По его словам, «неустоявшиеся соседи» Белоруссии теперь не только открыто выступают за проведение повторных выборов в стране, но идут дальше и вмешиваются во внутренние дела страны, давят на государство.

«Налицо дипломатическая война», — подчеркнул Лукашенко.

Глава Белоруссии обратил внимание, что для стабилизации обстановки на западных границах страны, сейчас приходится тратить огромные деньги. В частности, речь идет о Гродненской области. Лукашенко напомнил о заявлениях Варшавы, что если «Белоруссия распадется, то Гродненская область отойдет Польше».

«Они (поляки) об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно», — заключил Лукашенко.

Напомним, обстановка в Белоруссии обострилась после президентских выборов 9 августа. Победу на них одержал Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Его основной оппонент Светлана Тихановская — 10,1%. После этого она сбежала в Литву, откуда стала делать жесткие политические заявления, призывая белорусов выходить на протесты.

Лукашенко считает, что незаконные митинги организуют спецслужбы США и Европы. По данным главы республики, центр, который дает указания белорусской оппозиции, расположен под Варшавой. О том, что во внутренние дела Белоруссии вмешиваются третьи страны, заявляли и в МИД РФ.

По словам официального представителя министерства, российская сторона обладает доказательствами вмешательства США во внутренние дела республики. Дипломат предупредила, что Москва фиксирует вмешательство в дела Белоруссии и со стороны ряда государств Евросоюза.