Иммунолог оценил российский прибор для определения коронавируса в воздухе

Москва, 27 августа. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оценил разработанный российскими экспертами прибор, способный выявлять коронавирус в воздухе.

Он подчеркнул, что российские разработки по анализу проб воздуха продолжают совершенствоваться. Как напомнил доктор медицинских наук, прибор по оценке содержания различных веществ в воздухе разработали еще 10 лет назад, и за это большой коллектив во главе с академиком Анатолием Воробьевым получил госнаграду.

«Эти разработки продолжаются. Такой спектральный анализ, во-первых, очень чувствительный, а во-вторых, очень быстрый и очень точный. Для примера могу сказать, что подобные технологии могут определять состав веществ в атмосфере других планет. Это основы», — сказал Владислав Жемчугов в эфире радио Sputnik.

Он также заметил, что подобные приборы в кратчайшие сроки могут пойти в производство и реальное применение.

Как напоминает RT, Красногорский завод имени Зверева и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи создали первый в РФ прибор для выявления COVID-19 в воздухе.