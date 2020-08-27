Гаспарян объяснил, почему Крым не нужен Украине

Киев, 27 августа. Власти Украины неоднократно заявляли о намерении «вернуть» Крым обратно. Однако в реальности им не нужен контроль над полуостровом, считает политический обозреватель Армен Гаспарян.

Эксперт напомнил об интересном факте, который подтверждает его мнение. Речь идет о заявлениях украинских политиков перед событиями 2014 года. Тогда было много рассуждений о европейском пути для Украины. По мнению тогдашних высокопоставленных лиц, интеграционным процессам мешало население Крыма и Донбасса. Высказывалось даже предложение лишить избирательных прав проживавших там людей.

Обозреватель не понимает, зачем требовать возврата территории, чьи жители «мешали».

«У вас, наоборот, должен быть праздник. Вы в этот день должны салют давать, потому что никто не мешает вам спокойно голосовать за Тимошенко, Порошенко и других удивительных людей», — подчеркнул эксперт.

Гаспарян также обратил внимание, что тема касательно Крыма в широкой массе общественности Украины особо не обсуждается. Ее уже по традиции поднимают власти и СМИ националистического толка.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский посетовал, что участники «нормандского формата» не хотят обсуждать тему Крыма.