Регина Тодоренко: Я каждый раз совершаю подвиги на льду

Известная телеведущая, певица и композитор Регина Тодоренко рассказала, что успевает делать много дел — как по работе сразу в нескольких проектах, так и в своей семье.

Уроженка Одессы встретилась с корреспондентом Федерального агентства новостей после одной из тренировок в преддверии нового сезона шоу Первого канала «Ледниковый период». Однако разговор начался не с этой популярнейшей программы, а с темы нового сезона не менее популярной передачи «Орел и решка», выходящей на телеканале «Пятница!».

Стало известно, что Тодоренко вернулась в это тревел-шоу после трехлетнего перерыва. Единственное, официально держится в секрете имя и фамилия ее соведущего (соведущей) по сезону «Орел и решка. Россия». ФАН попытался первым делом это выяснить. Но...

Обратилась за помощью к тайм-менеджеру

— Итак, Регина, есть один слух, что вашей соведущей будет Анастасия Ивлеева? Подтвердите или опровергнете его?

— Нет-нет, это пока что секретик. Да, мы с Ивлеевой вдвоем возвращаемся, но в разные сезоны. Скажу, что моим соведущим будет очень профессиональный человек, и я рада, что именно он занял это место.

— Путешественник?

— Я не скажу!

— Музыкант? Спортсмен?

— Все в одном!

— Мужчина?

— Мужчина!

— Антон Птушкин?

— Нет.

— Андрей Бедняков?

— Ну, все, не перебирайте, даже не отгадаете!

— Кто-то из бывших?

— Из моих (смеется)?!

— Нет, экс-ведущих «Орла и решки».

— Не расскажу ничего! Мы пока не можем об этом говорить...

— Хорошо. У вас же есть еще программа для молодых мам.

— Да, «Регина+1» (выходит на канале «Пятница!». — Прим. ФАН).

— Плюс участие в новом сезоне «Ледникового периода» — сейчас вовсю идут тренировки. Как вы везде успеваете? Где берете время на все это?

— Во-первых, я обратилась за помощью к тайм-менеджеру. У меня есть помощница, которая «разбрасывает», расписывает, ведет мои мероприятия по плану. Во-вторых, я начала руководствоваться таким принципом: сначала выделяю время, забиваю даты по степени уменьшения, для семьи, для завтрака, обеда и ужина с мужем (известный российский певец Влад Топалов, женаты с конца октября 2018 года. — Прим. ФАН), для ребенка, затем для себя, а потом уже — для работы.

И пока что, благодаря этому принципу, вроде бы все у меня получается. Но это до тех пор, пока не начались съемки на льду (смеется). Там уже непонятно как будет... А так семь дней недели я постоянно делю на такие вот секции. По утрам занимаюсь сыном, есть один чисто семейный день, когда я возвращаюсь из путешествий, и у меня раз в неделю есть обязательный завтрак с мужем. Хотя бы завтрак (смеется). Ну, и все остальное время уделяю работе.

В России много чего хочется показать

— Кстати, о путешествиях. Реально съемки в «Орле и решке» ведутся двое суток? Или все же идут, скажем, неделю?

— Трое суток.

— То есть почти что в режиме реального времени?

— Ну, я бы на большее не согласилась, потому что очень хочу бывать с семьей. В общем, мы снимаем трое суток. И возвращаемся домой. Тренируемся на льду, снимаем шоу «Регина+1», и все, выходной!

— А много ли вообще чего-то вырезается и остается за кадром?

— Почти ничего. Вот взять Россию, по которой мы сейчас ездим и снимаем, где, к счастью, так много локаций, что вырезать что-либо очень сложно. Наши шеф-редактор и режиссер жалуются, что очень много интересного контента, и его совсем не хочется резать. Но все-таки приходится. Некоторые поездки будут делиться на несколько программ, я думаю. Потому что действительно много чего хочется показать!

И, как оказалось, мы вдвоем — неплохие ведущие (смеется). В тандеме смотримся очень хорошо. Продюсеры шоу на канале «Пятница!» говорят, что хочется на нас смотреть побольше.

— Опять вы об этом инкогнито. Может, все-таки раскроете, кто это?

— Нет!

— Так я и думал. Ладно, когда хоть состоится премьера нового сезона?

— В конце сентября.

— А «Ледниковый период», кажется, стартует на Первом канале в октябре?

— Да, верно. В начале октября. Значит, есть еще время научиться кататься (смеется)! Я просто не представляю себе, как это будет происходить дальше. Уезжаю на три дня, возвращаюсь. И у меня будет оставаться всего двое суток для того, чтобы отрепетировать номер, поставить его, а в следующий день уже выход на лед для выступления. Я пока не понимаю, как будет.

— Вы как-то сказали, что являетесь перфекционисткой, так что, думаю, все у вас получится.

— Дай бог не сойти мне с ума от этого графика!

В «Ледниковом периоде» клевая команда

— А вы, вообще, смотрели предыдущие сезоны «Ледникового периода»?

— Конечно.

— Что-то для себя в эти моменты подмечали?

— Когда меня пригласили в это шоу, я сразу же загуглила в поисковике и посмотрела все самые топовые номера. Потом спрашивала у ребят: «Эти же люди, те, что не профи, а артисты, раньше ведь наверняка катались?» Нет, не катались! Я говорю: «Да как, ну посмотрите! Они же катаются как боги (смеется)!» Мне бы вот хотелось бы дойти до этого уровня «бог» в ледниковом шоу (смеется).

— Ну, тут есть хорошие тренеры! И хорошие партнеры. Они многому научат.

— Да, это правда. Тут клевая команда. Я вам скажу, что участники, казалось бы, являются конкурентами, но все равно помогают друг другу. Это очень важно! Классная, хорошая, добрая и правильная команда.

— В таких случаях обычно говорят «друзья-соперники».

— Мы же все делаем одно дело. Мы хотим создавать интересную программу, интересное шоу для людей. А какая в нем будет драматургия — слезы, сопли, конкуренция — это уже вторично.

— Главное, чтоб травм не было!

— Да. Потому что у меня уже сейчас синие колени.

— Но вы же в наколенниках тренируетесь.

— Это не работает!

— Они не помогают, да?

— Нет, конечно. У меня было разбито просто в клочья колено, вот, смотрите, какое синее (показывает). Когда гуляю с сыном, у него коленки разбиты, и у меня (смеется). Как будто мы падали вместе с одной горки! Еще у меня уже были смещены три шейных позвонка.

— Это что ж получается — ваш знаменитый партнер Роман Костомаров (олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду. — Прим. ФАН) вас не поймал?

— Нет, я просто его на себя уронила (смеется)!

— Ого! Даже такое бывает?!

— Да. Я случайно свалила его с ног. Роман Сергеевич всегда хочет прыгнуть выше головы (смеется), и ему кажется, что я уже настоящая спортсменка.

— Уже готовый боец!

— Да, готовый боец к выполнению многих элементов фигурного катания. А я еще не умею из одного элемента перестраиваться в другой. И он вдруг такой: «А давай попробуем вот это». Ну, попробовали. Я упала на лед, и он пытался перепрыгнуть через меня. Я ударилась головой, получила ушиб. Сейчас все в порядке, позвонки вправили.

— Будем надеяться, что больше ничего серьезного с вами не случится.

— Если честно, уже хочется уверенности на льду. Хочется перестать бояться, избавиться от этого страха, от инстинкта самосохранения.

Потому что Костомаров немножко в другую сторону работает. Все едут на льду, а я еду со льда, в борт (смеется).

Побороть страх, конечно, нужно

— Хорошо еще, что холод тут как бы помогает.

— Обезболивающее?

— Ну да. Упал и сразу приложился тем же коленом ко льду.

— Ага. А если серьезно, то, конечно, страшно получить травму. Мы вот дома с Владом обсуждали, что сразу как-то и не подумали о том, что это так травматично.

— Серьезно?

— Ну да. Мы как-то на таком флере соглашались участвовать в ледовом шоу. Боже мой, как интересно, это же такой занимательный и красивый проект! Ведь когда смотришь по телевизору, кажется, что это так легко. Все красиво, все просто, и все эти люди — настоящие профессионалы. Но они очень много сделали для того, чтобы к этому прийти и чтобы всем зрителям казалось легко. Каждый элемент — это подвиг.

— За кадром же тоже наверняка много чего остается. Это ведь телевидение.

— Конечно. Я вот все время спорю с Романом Сергеевичем. Он: «Да что ж здесь непонятного?! Я ж тебе сказал — два беговых, шоссе, выезд!» Я: «Да? Я сейчас поставлю тебя перед телесуфлером, и ты расскажешь мне, как все это просто и легко!»

— Официальные съемки еще не начались, пока идут тренировки. Тем не менее, если поставить на такую своеобразную чашу весов шоу «Орел и решка», «Регина+1» и «Ледниковый период»...

— Ой, не заставляйте меня сравнивать!

— Что-то в итоге перевесит?

— Это невозможно сравнивать! Я как рыба в воде там, в «Орле и решке» и в «Регине+1». Это мое поле действий! Там я ведущая, которая знает, о чем говорить и что делать. Тем более, что уже не первые сезоны работаю. За «Регину+1» я в прошлом году получила ТЭФИ (в номинации «Лучшая ведущая утренней программы». — Прим. ФАН). Все там идет по накатанной. Может быть, немного трансформируется формат и добавляются новые рубрики. Но в целом я чувствую себя на своей кухне хозяйкой. А тут... Я понимаю, что далеко, очень далеко еще не хозяйка.

— Там хозяйка, а здесь участница.

— Конечно. Я этакий боец, готовый на все. Но который еще очень трусливый (смеется).

— Трусливый на лед вообще не вышел бы!

— Может быть.

— Помните, как в песне поется: «Великолепная пятерка и вратарь…»

— «...трус не играет в хоккей».

— То же самое почти можно сказать и о фигурном катании. Там коньки, здесь коньки. Встать на них — это раз. А делать всякие элементы — пируэты, повороты, дорожки и даже, не побоюсь этого слова, прыжки! Трусливый человек не решится на это.

— Вот и я говорю, что каждый элемент — подвиг. Побороть страх, конечно, нужно. Так что будем стараться.

Очередной сезон шоу «Ледниковый период» предварительно стартует в эфире Первого канала в октябре. Традиционно в нем примут профессионалы — многократные призеры и чемпионы различных национальных и международных соревнований самого высокого уровня — и звезды — певцы, телеведущие, артисты.

Вскоре телезрители увидят таких мастеров фигурного катания, как Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Алексей Тихонов и другие.

Пары им составят такие известные личности, как Регина Тодоренко, Влад Топалов, Ольга Бузова, Ирина Пегова, Влад Соколовский, Евгений Пронин, Надежда Михалкова и другие.

Если говорить о новом сезоне шоу телеканала «Пятница!» под названием «Орел и решка. Россия», то есть уже неофициальная информация о том, что партнером Тодоренко по ведению программы является Тимур Родригез.

Ранее Регина Тодоренко также рассказала некоторые подробности съемок.