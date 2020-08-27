Миро объяснила Галкину, как перестать тратить на Пугачеву по 10 млн рублей

Москва, 27 августа. Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что российский юморист Максим Галкин тратит на свою жену Аллу Пугачеву 10 миллионов рублей. По словам светского хроникера, об этом сообщил «старший брат любимого Рустама Солнцева Андрей Разин».

«Слишком много имен? Ок, еще раз — Галкин тратит на Алку ежемесячно 10 лямов», — начала свой пост в «Живом журнале» Лена Миро.

Она выразила недоумение в связи с появившиеся информации: семья звездной пары большая, но на что можно потратить эти деньги в течение месяца — непонятно.

«И, главное, зачем? Зачем Максим это делает? Нет, я понимаю, что вы сейчас закричите о шпионской операции по прикрытию ориентации, о гомофобной толпе баб-зрительниц Максима, которые не простят его извращений, но я вам опять скажу — 10 лямов в месяц! Не слишком ли много? Слишком», — продолжила скандальный блогер.

Миро посоветовала Максиму Галкину найти разведенную женщину помоложе и желательно из Перми.

«Работает в городском ДК, разведена (возможно даже два раза)», — написала она.

По словам блогера, сделать это можно через социальные сети. Важно, чтобы потенциальная спутница любила петь песни и иногда употребляла алкогольные напитки, с иронией добавила Лена Миро.

«Находишь и говоришь ей: я Максим Галкин, а ты сейчас споешь дуэтом с Киркоровым. <…> Обходится она тебе, максимум, в сотню тысяч рублей в месяц. По-моему, разумно», — заметила Миро.

Ранее блогер Лена Миро в очередной раз затронула певицу и телеведущую Ольгу Бузову, на этот раз назвав ее «знаменосцем невежества современного российского общества».