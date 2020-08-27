Друг Легкоступовой рассказал, что от нее скрывал третий муж Фирсов

Москва, 27 августа. Смерть певицы Валентины Легкоступовой породила череду «сенсаций», версий и прижизненных тайн звезды и ее окружения. Друг звезды Андрей Арбузов рассказал секрет, который третий супруг Юрий Фирсов предпочитал скрывать от Легкоступовой.

Свадьба певицы и яхтсмена Фирсова состоялась в июле 2020 года. Спустя несколько дней они обвенчались в одном из храмов на территории Крыма. По словам Арбузова, певица стала третьей, с кем он совершил таинство. Друг исполнительницы обратил внимание, что звезда не знала о прежних венчаниях своего третьего мужа, хотя была в курсе его отношений с бывшими женами. Сам яхтсмен по неизвестной причине предпочел не рассказывать об этом.

Отметим, что после смерти исполнительницы 14 августа на Фирсова ополчились не только фанаты, но и некоторые российские знаменитости. Родственники Легкоступовой, включая ее дочь Аннету Бриль также высказывали версию, будто третий муж может быть замешан в трагедии.

Волна критики в адрес яхтсмена вынудила его детей через СМИ рассказать об отце. Они подчеркивали, что отец никогда не распускал руки, был безобидным человеком. Кроме того, когда певица попала в больницу, он никуда не сбегал, как сообщалось ранее.

Настоящим шоком смерть Легкоступовой стала для ее подруги — исполнительницы Ольги Зарубиной. Она подчеркнула, что замужество преобразило певицу, та стала счастливее. Зарубина также охарактеризовала Легкоступову как прекрасного человека, который никому не завидовала и занималась любимым делом. Она также была далека от сплетен, сообщает телеканал «360».