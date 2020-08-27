Назван самый успешный бизнесмен среди российских звезд

Москва, 27 августа. Российские звезды зарабатывают не только выступлениями и рекламой, но и занимаются бизнесом. Самым успешным бизнесменом в российском шоу-бизнесе стал Филипп Киркоров.

Итоги бухгалтерской отчетности компаний знаменитостей за 2019 год опубликованы в открытом доступе. Согласно этим данным, Киркоров владеет двумя прибыльными компаниями ― музыкальным лейблом «Филипп Киркоров Продакшн» и ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн». Первая компания занимается организацией концертов и выпуском песен. Ее доход в 2019 году составил 85 млн рублей. ООО «Филипп Киркоров Корпорейшн» заработала 61 млн рублей за год. Однако собственная линейка одежды Киркорова ООО «Филл ФО Ю» принесла убытки в 86 тысяч рублей, пишет kp.ru.

У Аллы Пугачевой бизнес оказался не таким выгодным. Турагентство АО «Карай-ЭКО», совладелицей которого является певица, ни разу с 2013 года не принесло прибыль. В 2019 году убытки компании составили 163 тысячи рублей. Компания Пугачевой ООО «АБП» занимается «деятельностью в области радиовещания», ее прибыль составила 234 тысячи рублей.

Ведущая Ксения Собчак заработала за год 3,8 млн рублей. Рекламные агентства ООО «Лидерс» и ООО «Джун энд Джулай» принесли 3,5 млн рублей и 315 тысяч рублей соответственно. Певица Полина Гагарина и ее одноименная компания заработала 7,6 млн рублей.

Певица Ольга Бузова наоборот терпит убытки, ее рестораны ушли в минус на 19 млн рублей, а линия одежда показала убыток в 1,3 млн рублей. Компания «ШнурОК» Сергея Шнурова вышла в прибыль на 13 млн рублей.

Иосиф Пригожин также несет убытки. Продюсер является совладельцем компании по доставке еды ООО «Гуд Фуд Стайл», которая ушла в минус на 5 млн рублей за год.

Ранее стала известно, что Собчак возглавила рейтинг Forbes российских блогеров по доходу в Instagram. Она заработала 1,48 млн долларов за год. За минувший год один из брендов разорвал контракт с Собчак после ее шутки на тему афроамериканских волнений в США, а также критики движения Black Lives Matter. Сейчас у Собчак 7,7 млн подписчиков.