Анастасия Костенко отсудила у Тарасова право на «безбедное будущее»

Москва, 27 августа. Российская модель Анастасия Костенко в середине этого лета подала иск на своего супруга, футболиста Дмитрия Тарасова. Как стало известно уже сейчас, суд встал на сторону женщины и взыскал с футболиста деньги на содержание двоих детей пары.

При этом стоит сказать, что Костенко вовсе не собирается уходить из семьи. Все дело в финансовых обязательствах футболиста перед другим своим ребенком, старшей дочерью от первого брака. На данный момент Ангелине, рожденной в браке с Оксаной Пономаренко, отчисляется четверть от доходов футболиста и еще 104 тысячи сверху к этой сумме. Судя по всему, подобное положение вещей не устраивало ни самого Тарасова, ни его действующую супругу.

Шестого июля Костенко зарегистрировала обращение в суд, а пятого августа иск был удовлетворен. Теперь вторая вице-мисс Россия 2014 будет законно получать средства на содержание двоих дочерей, чтобы сократить количество средств, отчисляемых Ангелине.

По словам модели, она всегда была намерена отстаивать права отпрысков на безбедное существование. В первой половине лета Костенко заявила, что судебное разбирательство между Тарасовым и бывшей супругой являлось цирком, но она надеялась, что все решится «честно».

«Я никогда не буду молчать и бездействовать, когда чувствую несправедливость к своей семье, детям, когда вижу ущемление их прав», — объяснила знаменитость.

В данном случае мотивация звездной пары совершенно понятна. Следующим ходом в «судебной игре» должен стать новый иск Тарасова, направленный на обжалование алиментов старшей дочери. Вполне возможно, что они будут уменьшены.

Судя по последним новостям, в целом семейная жизнь звездной пары тоже не обходится без неприятных нюансов. Как сообщалось ранее, супруга не отпускает футболиста Тарасова отдыхать с друзьями.