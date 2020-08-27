Цеков предрек Крыму будущее без воды из Северо-Крымского канала

Сложности с водоснабжением мобилизуют Крым и Россию на поиск альтернативных источников ресурса. Когда Украина захочет поставлять воду на полуостров, к этому моменту она уже будет не нужна. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Ранее бывший народный депутат Украины Андрей Сенченко назвал условие относительно подачи днепровской воды в Крым. В эфире крымского ток-шоу «На грани» он ответил на вопрос ведущего «будете ли нам продавать воду?».

«Нет, конечно. Вода по Северо-Крымскому каналу пойдет тогда, когда уберется Путин с оккупационными войсками».

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков рассказал о Сенченко и его прошлом. По словам сенатора, экс-депутат из тех людей, к которым в Крыму всегда крайне негативно относились.

«Во времена нахождения Крыма в составе Украины Сенченко всегда отличался злобностью в суждениях и действиях. Этот человек много чего прихватил в Крыму, но на сегодня все уже потерял. В период приватизации он был в органах власти Крыма. Злобу с его стороны можно увидеть за все годы нахождения полуострова в составе Российской Федерации. Кроме того, Сенченко очень гордится тем, что был инициатором перекрытия Северо-Крымского канала, и много об этом говорит. Поэтому ему такой вопрос задали на ток-шоу», — отметил он.

Цеков подчеркнул, что на сегодня нет никакой возможности возобновить подачу воды на полуостров из Северо-Крымского канала. Он напомнил о сложной политической обстановке в Киеве.

«На Украине такая ситуация, что страна находится под мощнейшим давлением националистов. Если кто-то скажет здравую мысль, что воду нужно продавать и получать за это деньги, то тут же такие люди подвергаются обструкции и от этих мыслей отказываются. Причем такие заявления делал руководитель фракции «Слуга народа», но на следующий день он опровергнул свое высказывание», — сказал сенатор.

Он прогнозирует, что вода в какой-то период будет поступать в Крым по Северо-Крымскому каналу. На вопрос, когда наступит это время, Цеков ответил, что в ближайшие годы вряд ли.

«Есть сложная ситуация с обеспечением водой города Симферополя. Он получал питьевую воду из Северо-Крымского канала. Однако такое непростое положение дел мобилизует Крым и Россию. Может так случиться, что в течение нескольких десятков лет мы решим вопросы обеспечения водой Крыма без открытия Северо-Крымского канала. У меня есть уверенность, что мы найдем альтернативные источники. Тогда и резко сократим потери при водоснабжении. Если Украина захочет поставлять воду в Крым, в это время она уже, возможно, будет не нужна. Поэтому никакого рычага давления на Россию за счет воды Украина не имеет», — добавил собеседник ФАН.

Ранее «постоянный представитель президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что Украина не станет поставлять воду в Крым до «деоккупации» полуострова. Он уверен, что подача воды в Крым — это рычаг давления на Россию. По словам Кориневича, киевские власти не ведут никаких переговоров и не контактируют с властями в Крыму.